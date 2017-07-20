KAYSERi’DE 1049 ARAÇ TRAFiKTEN MEN EDiLDi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı içinde yapılan uygulamalarda 23 bin 70 aracın kontrol edildiği, eksiği görülen 6 bin 534 araç sürücüsüne trafik idari cezası karar tutanağı tanzim edildiği bildirildi. Alkollü araç kullanmaktan 100 Ceza Puanını dolduran 26 araç sürücüsünün belgesine geçici olarak el konulduğu ve 448 aracın ise çeşitli suçlardan trafikten men edildiği kaydedildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı içinde iki ölümlü, 235 yaralamalı, 225 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği, kazalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği 411 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı içinde ise 29 bin 742 aracın kontrol edildiği, eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7 bin 34 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildiği öğrenildi. Alkollü araç kullanmak ve 100 ceza puanını dolduran 5 sürücünün belgesine geçici olarak el konulduğu, 547 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği bildirildi.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı içinde 2 ölümlü, 98 adet maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği 134 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İlçe merkezlerinde ise yapılan uygulamalarda 4 bin 322 aracın kontrol edildiği, eksiği ve kural ihlali yapan 603 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildiği, alkollü araç kullanmak ve 100 ceza puanını dolduran 6 sürücünün belgelerine geçici olarak el konulduğu açıklandı.



İlçe merkezlerinde yaralamalı ve maddi hasarlı 50 kazanın meydana geldiği ve kazalarda 77 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA