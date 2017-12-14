Kayseri’de 140 kurumda ‘etkileşimli tahta’ kullanılıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Hacı Kaya ve İl Milli Eğitim şube müdürü Şemun Akman katıldı.

Kahvaltıda öğrencilerin masasına oturan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı bir süre öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra ise Kahvaltının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanmaya başlanan “Fatih Projesi” kapsamında akıllı tahta ile EBA uygulamalarını yerinde görmek için 9. sınıfların matematik dersine katıldı.

Burada konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Halk arasında akıllı tahta olarak bilinen, bilimsel adı etkileşimli tahta, halihazırda ilimizde lise ve dengi kurum olarak 140 kurumda kullanılmakta olup, tahta sayısı3 bin 542’dir. Ortaokul ve İlkokul düzeyinde etkileşimli tahta bulunan kurum sayısı 324, tahta sayısı: 4980‘dir. Toplamda ilimizde 476 okulda 8 bin 512 etkileşimli tahta bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından planlamaya alınan ve kurulumu devam eden 194 okulumuzda internet erişimi ve alt yapı gibi çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yılda planlamaya alınan okul sayısı 422’dir” diye konuştu.



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