Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının konseriyle başlayan kutlamalara, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri 12. Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri AK Parti Milletvekili Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis ile İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat’ın Kur’anı-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in 15 Temmuz şehitleri adına okunan Kur’an-ı Kerim’lerin hatim duasının ardından açılış konuşmasını Vali Süleyman Kamçı yaptı.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “2016’da her beraberdik. Kayseri’de bu meydanı ilk saatlerden itibaren doldurduk. Bugün gibi hiçbir ideoloji kaygısı taşımadan bu meydanlara geldik. Tek kaygımız vardı, bayrak inmesin, ezan dinmesindi. Şükürler olsun ki, vatan millet sevdamız ve aziz milletimiz var. Hiçbir güçlükten yılmayan, her türlü düşmana karşı dik duran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ımız var. Liderimiz Erdoğan, kanımız mukaddes vatan. Sağcı solcu farketmez, mevzu mukaddes vatan.” dedi.



“FETÖ iblisin yer yüzü garnizonudur”



AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı'nın ardından kürsüye gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “FETÖ partimizi ele geçirmek adına içimizden devşirdiği kuklaları üzerimize salmıştı. Biz davamıza olan imanımızla liderimizin yanında durmayı görev bildik. Allah’ın izniyle teslim edecek bir partimiz ve ülkemiz olmadığını dosta, düşmana gösterdik. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri milletimiz için uyanıştır. 24 Haziran’da Türkiye ve Türk milleti kazanmıştır. Zillet kaybetmiş, emperyalizmin borusunu öttürenler kaybetmiştir. Liderimizin dediği gibi FETÖ melanettir, iblisin yeryüzü garnizonudur. Unutulmasın ki ederi bir dolar olan FETÖ’nün gayri meşru çocuklarının Türk milletinin çocuklarına gücü yetmemiştir, hiçbir zaman da yetmeyecektir. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü şer odaklarından korusun. Allah yar ve yardımcımız olsun.” diye konuştu.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler, çeşitli türkülerin okunması ile devam etti.