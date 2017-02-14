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Kayseri’de 17 Aralık şehitlerinin adı sınıflarda yaşatılıyor

Kayseri’de geçen yıl 17 Aralık’ta meydana gelen terör patlaması sonucunda şehit olan 14 askerin adı, Talas Süleymanlı Köyü Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesindeki sınıflara verildi.

Kayseri’de 17 Aralık şehitlerinin adı sınıflarda yaşatılıyor
Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, 17 Aralık’ta Zincidere Komando Tugayı askerlerinin bindiği halk otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerlerin isimlerinin unutulmaması için, şehit isimlerini 14 sınıfa verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Osman Abit, “17 Aralık’ta Kayseri’de meydana gelen menfur olay nedeniyle, ülkemizin bölünmeyeceğini göstermek ve öğrencilerimizin vatan, millet ve bayrak sevgilerinin daima diri tutulması açısından, şehitlerimize borcumuz olduğunu düşünerek böyle bir uygulama gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra böyle bir olay yaşamayız ama bu hain terör örgütlerinin de şunu bilmesi lazım ki, bizim vatan millet sevgimiz sonsuza kadar sürecektir. Onlar bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır” diye konuştu. Okul Müdürü Osman Abit, uygulamanın takdirle karşılanmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.
12’inci sınıf öğrencilerinden Gökçe Yılmaz ise duygularını şöyle dile getirdi:
“17 Aralık’ta talihsiz bir olay gerçekleşti. Öğretmenlerimiz de onları unutmamamız ve terörü lanetlediğimizi göstermek için dersliklere şehitlerin isimlerini koymaya karar verdi. Bu olay bizi üzüyor ama şehitlerimizin adının sınıflarımıza verilmesi gurur da veriyor.”
Bir başka 12’inci sınıf öğrencisi Yusuf Çağlır ise, “Bu hain saldırıyı kimseye unutturmayacağız. Çok üzücü bir olaydı ama bir yandan da sınıflara adının verilmesi insana onur veriyor” diye konuştu.

İHA

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