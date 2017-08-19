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KAYSERi’DE 21 BiN LiRALIK KURBANLIK

Kayseri’de besici Osman Göker’in 2 senedir Kurban Bayramı için beslediği 1 tonluk ‘Paşa’ isimli kurbanlık, 21 bin TL’den alıcısını bekliyor. 

KAYSERi’DE 21 BiN LiRALIK KURBANLIK
Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.
Besici Osman Göker, yem fiyatlarına gelen zamların ardından kurbanlıkların fiyatlarının da arttığını söyleyerek, "Kurban fiyatları bu sene pahalı. Biz hayvanları pahalıya alıyoruz. Biz ahıra 6-7 bin TL arasında mal bağladık. Ahıra 10 bin TL kira veriyoruz. Yemi geçen sene 47 TL’ye alıyorduk, bu sene 60 TL’ye alıyoruz. Mazota da zam geldi. Bunlardan dolayı da kurbanlık hayvanların fiyatları pahalandı. Geçen sene en ucuz 7 bin 500 TL’ye dana verdik, o dananın benzerini bu sene 10 bin TL’ye satıyoruz" diye konuştu. 

"Yükte de pahada da ağır"
Öte yandan, besici Osman Göker’in ahırında bulunan yükte de pahada da ağır kurbanlığı müşterilerin ilgisini çekiyor. 2 senedir Kurban Bayramı için beslediği ve ‘Paşa’ ismini verdiği kurbanlığı 21 bin TL’den satışa sunan Göker, alıcıları bekliyor.

Fiyatı bir arabayla aynı olan Paşa, 1 ton geliyor.
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