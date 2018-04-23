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KAYSERi’DE 23 NiSAN TRENi

Kayseri Ulaşım AŞ.'nin geleneksel 23 Nisan Trenini bu yıl 4 yaşındaki Elifnaz Hamurcu kullandı. Minik vatman, "Çocuklar bugün 23 Nisan, size geliyoruz" dedi. 

KAYSERi’DE 23 NiSAN TRENi
Kayseri Ulaşım AŞ.'nin geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Treni, çocuklar için ücretsiz yola çıktı. Sabah saat 10.00’da Organize Sanayi Bölgesindeki Hareket Amirliğinden hareket eden 23 numaralı tren önce Talas, ardından İldem güzergahı boyunca duraklarda aileleri ile bekleyen çocukları ağırladı. Çocuk şarkılarının çaldığı trende minik konukları, ellerindeki ikram kutuları, bayraklar ve balonlarla palyaçolar karşıladı. 

Bu yılın çocuk vatmanı 4 yaşındaki Elifnaz Hamurcu oldu. Trendeki bayrakları ve balonları çok sevdiğini söyleyen minik vatman, arkadaşlarının bayramını kutladı. 

Vardiya Amiri Ayüp Kaygısız, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında biz de Kayseri Ulaşım AŞ. olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz 23 Nisan Çocuk Trenimizi süsledik. Kayseri’deki çocuklarımızın tamamını davet ediyoruz. Trenimizde ikramlarımız, balon, bayrak hediyelerimiz, palyaço etkinliklerimiz var. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan trenimize bekliyoruz” diye konuştu. 

23 Nisan Treni gün boyu çocukları eğlendirmeye devam edecek. 
İHA
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