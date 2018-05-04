KAYSERi’DE 3 MAHALLEDE SU KESiNTiSi UYARISI

Su kesintisinin, sabah saat 08.30’da başlayıp, saat 18.00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan,“Kesinti; idaremiz tarafından yapılacak olan Kocasinan ilçesi muhtelif mahallelerde içmesuyu şebeke hattı işi kapsamında gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmalar sırasında, Ø150mm AÇB hattın iptal edilip yeni döşenen Ø160mm O-PVC hattın devreye alınması için gerekli bağlantı işleri yapılacak,” dedi.

Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

