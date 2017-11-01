KAYSERi’DE 404 FETÖ MENSUBU MAHKUM EDiLDi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Adliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalar hakkında bilgiler veren Başsavcı Akın, "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcığı’nca 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 3 bin 944 dosya üzerinde geniş çaplı, hızlı ve etkin soruşturmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir" dedi.



"Bu kapsamda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen bin 144 şüpheli tutuklanmış, 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kaçak olmaları nedeniyle haklarında yakalama emri düzenlenen 385 şüphelinin yakalama çalışmalarına ilgili birimlerce devam edilmektedir" ifadesinde bulunan Başsavcı Akın, yürütülen soruşturmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bin 294 soruşturma dosyasında düzenlenen iddianameler terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerince kabul edilerek yargılamalara başlanılmıştır. 830 soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, 949 soruşturma dosyası ise yetkisizlik kararı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir.



Bu bağlamda, terör suçlarına bakmakla yetkili ve görevli Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerinde 9104 dosyada bin 515 sanık hakkında görülen yargılamalarda 404 sanığa silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 80 sanığa aynı suçtan beraat kararı verilmiştir. Diğer sanıklar hakkındaki yargılamalara devam edilmektedir. Karar verilmiş mahkeme dosyalarının 299 adedi istinaf aşamasındadır.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da Anayasa ve Yasaların verdiği görev ve yetkilerini, evrensel hukuk değerlerini de gözeterek insan haklarına saygılı, adil yargılama ve lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak yürütecektir. Terör örgütü FETÖ/PDY ve diğer suç örgütlerinin suç teşkil eden tüm eylemleriyle ilgili gelecek ihbar, iddia, isnat ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar inceleyerek etkin, adil ve mevzuatımıza uygun olarak adli soruşturmaları yapıp neticelendirmeye devam edecektir."



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Akın, yeni alınacak cihazlarla araştırılması uzun süren dosyaların çok hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ve böylece masum vatandaşların evraklarının neticelendirilerek rahatlatma anlamında çalışmalar olduğunu ifade etti. Akın, "Cumhuriyet savcısının sayısını artırmadaki amacımız gerçekten uzun süredir soruşturma baskısı altındaki vatandaşlarımızdan masum olanları biran önce evraklarını neticelendirip rahatlatma. Ama bütün şüphelilerin ev ve işyerleri, konutları, arabaları aranarak dijital verilere el konulduğu için veriler siber suçlar şube müdürlüğünde incelenmesi devam etmekte. Geldiğimden bu yana da siber suçlarla ilgili olan tüm arkadaşlarla en az 3 sefer toplantı yaptım. Vali beye de arz ettim personel ve tesisat takviyesi yönünden. Sayın valimiz cihaz almış birkaç ay önce zaten. En son 1 milyon dolar civarında cihazlar alındığı söylendi. Yani birçok gün sürecek olan incelemeyi birkaç saate indirecek cihazın geleceği söylendi. 1-2 hafta içerisine faaliyete geçer. Siberdeki incelemeler bittiği an bizim dosyalarımızın yüzde 80’i bitecek durumda. Ne kadar hızlı çalışılırsa çalışılsın dijital verilerin neticesi gelmeden bazı evrakların neticelenmesinin imkanı yok. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kayseri’deki sibere gelen dijital veri sayısı 43 bin civarında. Bunun yüzde 20-25’i neticelendirildi. Yeni cihazla birlikte çok hızlı bir şekilde sonuç alınacağı söyleniyor" dedi.



FETÖ üyeliğinden mahkum olanların ayrı cezaevine konulması üzerine soru ise, “Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri kapalı, açık ve yüksek güvenlikli cezaevleri diye ayrılır. Aşağı yukarı her kapalı cezaevinde yüksek güvenlikli kısım bulunuyor. Terör suçlusunun yattığı yerde terör suçlusu olmayan hükümlüler de yatıyor ama koğuşlar ayrılıyor. Sadece FETÖ üyelerinin kaldığı cezaevi şuana kadar duymadım. FETÖ’nün kaldığı cezaevinde başka hükümlüler de yatıyor. Ama ayrı koğuşlarda yatırılıyor. Bir ara öyle söylentiler çıktı, Bünyan’daki cezaevi kampüslerinin tamamen terör suçlularına ayrıldığı yönünde. Malumunuz bir ilde sadece terör suçlusu olmuyor. En az terör suçlusu kadar diğer suçlular da var, onları başka ile nakletmek ayrı bir masraf gerektiriyor. Adalet Bakanlığı olabildiğince güvenlik sıkıntısı olmadığı müddetçe herkesi bulunduğu ilde tutma yönünde gayret gösteriyor. Tutuklu ile ailelerin ne kadar şahsi görüşmesi sağlanırsa tekrar topluma kazandırma yönünde hızlı bir gelişme gösteriyor" diye cevap verdi.



"Kayseri huzur şehri"

Kayseri'nin gerçek anlamda bir huzur şehri olduğunu, kolluk kuvvetlerin başarılı çalışmalar kaydettiğini sözlerine ekleyen Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Büyükşehirlerde dışarıdan göç alınması nedeniyle suç oranında yükselmeler oluyor. Ama Kayseri’de genel olarak suçların artış oranına baktığımızda nüfus artışına oranladığımız zaman kaygı duyulacak oran olmadığını görüyoruz. Genel itibariyle soruşturmalarda kaygı duyacak bir durum yok. Uyuşturucu, terör gibi suçlarda araştırma ve soruşturma ile netice alınabiliyor. Dolayısıyla uyuşturucudan çok kişinin tutuklanması uyuşturucu satışının çok olduğunu bize göstermez. Kayseri gerçekten huzur kenti. Adli mercileri sıkıntıya sokan bir yapısı yok. Son 2 yıldır çok şükür faili meçhul cinayetimiz yok. Bu anlamda bir rahatlığımız var. yılda birkaç tane faili meçhul cinayet olsaydı bu bizi daha çok kaygılandırırdı. Uyuşturucuyla çok etkin bir mücadele ediliyor, devletimiz de bu konuda irade koyuyor. Kolluk güçlerimiz gerçekten iyi çalışma gösteriyor. Ben de önlerini açmak için bir cumhuriyet savcımızı sadece bu işle görevlendirdim. Emniyetten gelen talepleri hızlı bir şekilde karara bağlama noktasında cumhuriyet savcımızı görevlendirdik. İyi geri bildirimler de alıyorum" şeklinde konuştu.