Kayseri’de 444 okula beyaz bayrak verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Beyaz Bayrak Projesi kapsamında denetlenen 444 okul beyaz bayrak almaya hak kazandı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen tören ile okul müdürlerine beyaz bayrakları teslim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Kanat, “Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış nesiller yetiştirmek kamu kurum ve kuruluşlarının asli vazifeleri arasındadır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması, öğretmen ve öğrencilerimizin okul yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri, öğrencilerimize temizlik, hijyen ve sağlık konusunda duyarlılık kazandırılması temel önceliğimizdir. Açıkladığımız bu hedefleri gerçekleştirmek için belirli kriterler esas alınarak okulların denetlenmesi amacıyla 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Beyaz Bayrak Projesi adı altında imzalanan protokol kapsamında okul ve pansiyonlarımızdaki derslikler ile diğer salon ve odalar, koridorlar, bahçe ve tuvaletler, kantin ve yemekhaneler müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğü personellerince oluşturulan komisyon tarafından denetlenmiş, denetim esaslarındaki kriterleri sağlayan okullarımızın okul sağlığının iyileştirilmesi için teşvik edilmesi amacıyla beyaz bayrak ile ödüllendirilmesi sağlanmıştır. Denetimler esnasında okul idarecilerimizin gayretleri projenin geleceği açısından ümitli olmamızı sağlamıştır” dedi.







İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okullarda obeziteyle mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli ayakta aktivite alışkanlığının kazandırılması kapsamında okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla bakanlığımız ile yapılan beyaz bayrak işbirliği protokolü kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Sağlıklı yetişmiş çocuklar toplumumuzun sağlıklı geleceği için temeli oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı bir ortam oluşturmak önceliğimizdir” diye konuştu.







Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ise, “Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile Beyaz Bayrak Ve Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında bugün bu sertifikayı almaya hak kazanan okullarımıza ödüllerini vereceğiz. İlimizin bir süt seviyeye çıkması önemlidir. Alınan bu sertifikaların devamını sağlamak lazım. İleriki aşamada bu seviyeye daha da yukarlara çıkarmak lazım. Evlatlarımıza Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında bu eğitimi sürekli vermek lazım” ifadelerini kullandı.







Törene, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Kanat, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve okul müdürleri katıldı.

