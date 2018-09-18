Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kayseri’de Ahilik Haftası kutlamaları, çelenk sunumuyla başladı. 

Kayseri’de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) tarafından organize edilen Ahilik Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Heyet daha sonra Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret ederken KESOB Başkanı Ahmet Övüç kutlama programı hakkında vali Kamçı’ya bilgiler verdi. Vali Kamçı ise konuşmasında esnafların önemli olduğunu vurgulayarak Ahilik Haftalarını kutladı. Vali Kamçı; “Esnafımızın gününü kutluyoruz. Ahilik geleneği esnafımız arasında her zaman olması gereken bir gelenek. İnşallah herkes buna uyabilmeye uğraşıyordur. Bizim için esnaf önemlidir. Esnafımızın en iyi şekilde ayakta durabilmesi, işlerini yürütebilmesi lazım. Bu anlamda hükümetimizin, devletimizin yaptığı katkılar yönünde biz de esnafımızın işlerinde il düzeyinde yanındayız” diye konuştu. 
Programda oda başkanları da hazır bulundu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAhilik Haftası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.