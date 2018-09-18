Kayseri’de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) tarafından organize edilen Ahilik Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Heyet daha sonra Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret ederken KESOB Başkanı Ahmet Övüç kutlama programı hakkında vali Kamçı’ya bilgiler verdi. Vali Kamçı ise konuşmasında esnafların önemli olduğunu vurgulayarak Ahilik Haftalarını kutladı. Vali Kamçı; “Esnafımızın gününü kutluyoruz. Ahilik geleneği esnafımız arasında her zaman olması gereken bir gelenek. İnşallah herkes buna uyabilmeye uğraşıyordur. Bizim için esnaf önemlidir. Esnafımızın en iyi şekilde ayakta durabilmesi, işlerini yürütebilmesi lazım. Bu anlamda hükümetimizin, devletimizin yaptığı katkılar yönünde biz de esnafımızın işlerinde il düzeyinde yanındayız” diye konuştu.

Programda oda başkanları da hazır bulundu.

