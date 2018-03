KAYSERi’DE ALDIĞI EĞiTiM SOMALi’YE UMUT OLDU

2014 yılında Somaliland'dan lise eğitimini tamamlamak üzere Kayseri'ye gelen Cibutili Abşir Muhammed, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uluslararası öğrenciler için düzenlenen kurslar sayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi teşkilatı ile tanıştı. Kısa süre içerisinde teşkilata uyum sağlayan Cibutili Abşir, başarılı bir şekilde kursu tamamladı. Kursun ardından yaşadığı Somaliland'da itfaiyedeki eksikliklerini gören Abşir, yaşadığı ülkeye hizmet etmek için harekete geçti. Somaliland'a giderek, Hargaysa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının sorumluları ile tanışan Abşir Muhammed, Kayseri itfaiyesinden aldığı bilgileri, Hargaysa itfaiye teşkilatın gelişmesi için orada eğitmenlik yaptı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, Abşir'in diğer öğrencilere de rol model olduğunu söyledi. Kızılkan, "Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak yapılan proje çerçevesinde uluslararası öğrencilerimize yönelik arama kurtarma, ilk yardım, iş sağlığı güvenliği ve yangın eğitimleri düzenlenerek bu konularda bilinçlendirme yaptık. Arkadaşımızda bu eğitimleri almak suretiyle kendi memleketindeki itfaiye ekiplerine ilk yardım ve yangına müdahale eğitimlerini verdi. Örnek bir öğrenci olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer öğrencilerimize de rol model olmasını özellikle duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Cibutili Abşir Muhammed ise, Kayseri'ye ilk geldiğinde zorluk yaşadığını ama kısa süre içerisinde uyum sağladığını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine minnettar olduğunu söyleyen Abşir, Somaliland'daki itfaiye teşkilatının eksiklikleri olduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi için çalıştığını belirtti. Abşir, şunları söyledi:"Buraya 2014 yılında geldim. İlk geldiğimde çok şeyle karşılaştım. Hayat bize zor geliyordu. Birkaç sene sonra bugünde gördüğünüz gibi her şey yoluna girdi. Kayseri itfaiyesinde ilk yardım, bilinç kontrolü, arama, kurtarma ve yangına müdahale eğitimleri aldım. Ben bugün Kayseri’de olmasaydım bunu hiç düşünmezdim. Mustafa başkanım da her zaman yanımda oldu, bana her zaman moral verdi. Bende burada öğrendiklerimi kendi ülkeme götürdüm. Çok memnun oldum. İtfaiye konusunda benim memleketimde eksiklik çok. İtfaiye personelinin kıyafetleri, yangın tüpleri falan yok. Durum iyi değil ama ileride inşallah iyi olacağına inanıyorum."