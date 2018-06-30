Kayseri’de atlı birlik çiftliği

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde atlı birliklerin yetişeceği merkez açıldı. Merkezde hem atlı birlikler yetişecek hem de engelli çocukların rehabilitasyonu yapılacak.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde eğitim aldıktan sonra toplumsal olaylara müdahale için oluşturulan atlı birliklerin yetiştirileceği eğitim merkezi açıldı.

Merkezin açılış töreninde bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’de güzel bir faaliyetin hayata geçtiğini söyledi. Kamçı, “Bugün güzel bir faaliyet için buradayız. Vakıflara ait bu araziyi emniyet müdürlüğümüze kiraladık. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere gayretleri ile burasını bir tesis haline getirdik. Bugün at çiftliğimizi açıyoruz. Bu çiftliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Burada özellikle şehit çocuklarımızın yararlanmasını sağlayacağız. Şehit çocuklarımız için burası onlara hizmet verecek bir yer olacak. Emniyet mensuplarına hizmet verecek. Ayrıca engelli çocuklarımızın rehabilitasyonun da atlarımızı kullandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kamçı, “Burası aslında atlı birlik. Asayiş hizmetlerinde de ileride geliştirdiğimizde toplumsal olaylarda park ve bahçelerde atlarımızı da kullanma imkanına kavuşacağız. Türkiye’de 4 ilde böyle yerler var. Dolayısıyla Kayseri 5’inci olarak atlı birlikle asayiş olaylarına müdahale edecek bir konuma gelecektir ümit ediyoruz” dedi.

Vali Kamçı’nın konuşmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi kapsamında engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtıldı.