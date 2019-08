Kayseri’de bayram huzur içinde geçecek

Vatandaşın Kurban Bayramı’nı kutlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; bayramda alınan önlemler hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç; "Hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramı bir miktar daha zahmetli bir bayram. Biz bayramın huzur içerisinde geçirilmesi, hemşehrilerimize güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili genel sekreterimizin başkanlığında Tarım İl Müdürlüğümüz, Sağlık İl Müdürlüğümüz, ve diğer ilçe belediyelerimizden tüm ilgili birimlerin katılımıyla bir organizasyon yapıldı şehir genelinde. Alınması gereken tedbirler, satış yerleri, kesim sonrası yapılması gereken hizmetler ve mezarlık ziyaretleri gibi tüm konular masaya yatırıldı ve gerekli önlemler alındı. Zaten Kayseri’mizin insanları kurallara uyan insanlara sıkıntı oluşturmayan ibadet olarak yaptığı bu güzel ibadetini uygun şekilde irade gösteren bir yaklaşım sergilerler ve bize zorluk çıkarmazlar. Mezarlıklarla ilgili yapılacak ziyaretler sırasında bu uygulama açısından trafiğin kaos oluşturduğunu gözlemleyerek daha önce ki uygulamalardan kaynaklı araçların mezarlığa girmemesini sağlayan ama mezarlığın içinde de ihtiyaç hisseden vatandaşlarımıza da hizmet verecek ulaşım imkanı sağlayan bir yaklaşım sergileyeceğimizi paylaşmak istiyorum" dedi.

Bayram boyunca belediyeye ait otobüs ve tramvayın ücretsiz olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç; "Her zamanki uygulamamız şeklinde. Malumunuz belediyemize ait olan otobüs ve tramvaylarda ücretsiz uygulamalarımız devam ediyor. Ama halk otobüsü ile olan özel işletmedeki uygulama söz konusu değil. Keşke imkanımız olsa onlarınkini de biz ödesek ama böyle bir imkanımız söz konusu değil" diye konuştu.



"Bu şehrin imkanlarının en sağlıklı şekilde tekrar vatandaşımıza dönmesini sağlamak benim hakkım olsa gerekir"

Göreve geldiğinden bu yana tasarruf konusunda yoğun bir tempo içerisinde olduklarının altını çizen Büyükkılıç; "Damlaya damlaya göl olur, akar gider sel olur. Biz deryanın kenarında olsak damlayı israf etmeme kültürü ile büyümüş insanlarız. Daha önceki başkanlarımızın da yapmış oldukları uygulamalar kendine özgü tarafı vardır bir israf amacı ile yapmamışlardır ama daha dikkatli olma mantığı içerisinde dönem o dönem. Bunu evimizde de yapıyoruz, iş yerimizde de yapıyoruz işletmelerimizde de yapıyoruz. Burası da benim için bir işletme mantığı içerisinde yönetilmesi gereken birikimim ile, deneyimim ile bu şehrin imkanlarını en sağlıklı şekilde tekrar vatandaşımıza dönmesini olumlu yönde sağlayacak gayret içerisinde çalışmak herhalde benim hakkım olsa gerektir. Bana oy verenler herhalde bu yönümü bildiği için oy vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından kiralık olarak kullanılan araçlara da değinen Büyükkılıç; "Alternatif olarak tabi ki çalışmalarımız var diyoruz ki; ’işletmeciler bize daha uygun fiyatlara verirseniz devam ederiz vermezseniz başka alternatifler üzerinde kafa yoruyoruz bilesiniz’. Eğer kiralama yöntemindeki rakamlar arzu ettiğimiz rakamlar gibi olmazsa alternatif olarak düşünüyoruz” dedi.



Belediyeye ait 7 şirkette birikimli ve deneyimli kadroyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Alacakta var verecekte var. Bunu borç olarak düşünmemek lazım, çark dönüyor. Fazlasıyla yol kat ettik hiçbir birimle hiçbir sıkıntı yok. Hepsine hakimiz ve hepsiyle ilgili verilerimiz günlük olarak bize ulaşıyor ve takip ediyoruz. Birikimli deneyimli kaliteli bir kadro var" ifadelerini kullandı.



"Hava İkmal’e yapılacak millet bahçesinde 5 milyon TL menfaatimiz oldu"

Hava İkmal’e yapılacak millet bahçesinin ihale aşamasına geldiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Tasarruftan söz açmıştınız örneğin Hava İkmal Millet Bahçesi projemizin çizimini kendi ekibimiz yaptı. Güvendim ve müthiş bir proje ortaya çıktı. Kısa sürede herkesin içine sinecek bir proje ortaya çıktı ve 5 milyon lira menfaatimiz oldu. 1 senede olacak bir çalışma 3 ayda toparlandı, bakanlığımıza ve meclisimize sunduk. Allah’a şükürler olsun şimdi ihale aşamasına geldi. Yani her babayiğidin bir yoğurt yeme şekli var biz de böyle yaklaşıyoruz ve bakıyoruz olaya” şeklinde konuştu.



"Kalenin açılışı cumhurbaşkanımızın gelmesiyle hazır olur"

Kale içerisindeki çalışmalarda gelinen noktayı açıklayan Başkan Büyükkılıç; Eylül ayında açılmasının planlandığını belirtti. Büyükkılıç; "Dün oradaydım kalenin içerisi ve inşaatı rastgele bir inşaat gibi değil yaklaşık 7 senedir süren bir çalışma var. Restorasyon çalışmaları takdir edersiniz kurul marifetiyle sürekli takip altındadır. Ufak bir değişiklik yapacağınız zaman kurulla birlikte yapıyorsunuz. Zaman zaman müteahhit odaklı sorunlar çıkmış, zaman zaman proje değişiklikleri gündeme gelmiş derken biz de üzerinde titriyoruz. Dün itibariyle yine uğradım, Eylül’de cumhurbaşkanımızın gelmesiyle hazır olur" dedi.

Başkan Büyükkılıç; "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi şehrimiz için prestijli bir proje" diyerek kentsel dönüşüm projeleri hakkında; "Şuanda en az 320-350 her gün taşeronların aldığı işin sayısına göre çalışanıyla Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi şehrimiz için prestijli bir proje, canla başla devam ediyor. Şuanda yüzde 50’lere yaklaştı çalışmalar devam ediyor. Sonuçta bu iş öyle yada böyle yapılacak. Piyasalarda oturmaya başladı faiz oranları düşmeye başladı. Allah’ın izniyle Türkiye’miz gelecekte daha güzel olacak. Şunda kentsel dönüşümle ilgili bir sorun yok yolunda ve rayında devam ediyor" diye konuştu.



"Ülkenin turizm getirisine katkı sağlayan bir gayretin içerisindeyiz"

Kapadokya’nın krallığı ve merkezi de Kayseriymiş. Balon turizmi konusunda orası doldu taşıyor. Nereye taşacak? Mecbur Yeşilhisar’a taşacak. Bunu sağlamak için de biz de gayret göstereceğiz. 2 milyon turist buradan gelip geçiyorsa bu benim için bir kayıp. Ben onları önce içeriye çekip sonra gönderirsem diyelim ki kayak turizmi ile bunları buluşturursam, yayla turizmi ile bunları buluşturursam, yüksek irtifa turizmi ile bunları buluşturursam, gastronomi turizminin ağababası Kayseridir. Böyle bir tablo içerisinde biz kazan politikasıyla hareket eden mevcut potansiyelimizi en verimli şekilde kamuoyu ile paylaşan ve ülkenin turizm getirisine de katkı sağlayan bir gayretin içerisindeyiz, bir art niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.



Beydeğirmeni projesinde son gelişmeleri aktaran Başkan Büyükkılıç; "Beydeğirmeni Projesi daha önceki uygulamalar itibariyle mali yönden çok sıcak bakılmayan, daha sonra kırmızı et üreticileri ve borsa başkanımızla bir araya gelip yeni bir rakam üzerinde prensipte anlaştığımız ve şuan da çok ilgi gören yakında da inşallah temellerinin atılacağı ciddi manada yol kat ettiğimiz bir proje, sorun yok rayında gidiyor. Sincan’da yapılan güzel bir uygulama var, oraya buradan vatandaşlarımızı götürdük. Onları yüreklendirmek ve konuyu hayalden hakikate dönüştüğünü gözlemlemek adına besicilerimizin bilgilendirilmesini sağladık. Çok olumlu kanaatler oluştu. Geçenlerde Karpuzatan’da yapmış olduğumuz sucuk ve pastırma üreticisi kardeşlerimizle yapmış olduğumuz toplantıda da toplantıya katılan vatandaşlarımız olumlu kanaatlerini belirtince bizler de daha memnun olduk" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçtiğimiz günlerde görüştüğünü ve kendilerinden desteğini esirgemediğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü;

"Daha önce de görüştük konularımızın birebir takipçisi ve talimatlarını da veriyor. Bizim kendisiyle olan hukukumuz her zaman için istismara fırsat vermeyerek, saygıda kusur etmeyerektir. Kendisi Kayseri’mizi seviyor, bizleri seviyor, zaten ülkemizin sevdalısı. Taleplerimizle ilgili de her türlü talimatı veriyor. Ulaşımla ilgili boyutlar var ve gündeme taşıdık. Havaalanı ile ilgili bir boyut var onu takip ediyoruz. Şuanda Belsin’den terminal önünden Şehir Hastanesine olacak tramvay hattıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Bunlar hep bizim takibimizle ve kendisinin talimatlarıyla oluyor. Kayseri’mize teşekkür için gelecek. Biz kendisine Allah’tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Biz ona dua ediyoruz kendisi de bize destek veriyor.”