Kayseri’de bütün belediyeleri almak istiyoruz

Toplantıya İyi Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin’in yanı sıra İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Süleyman Bozkurt, Talas İlçe Başkanı Osman Haymana, İyi Parti Kayseri Başkan Yardımcıları Mazhar Polat, İsmail Tamer, Kemal Gönen, Metin Ceylan ve İl Sekreteri Habil Ercan katıldı.

İl Başkanı Hüseyin Tekin, 14 ilçede teşkilatları tamamladıklarını, iki ilçede de çok yakında tamamlayacaklarını belirterek, “Türkiye siyasetinde yeni bir soluk, yeni bir ses olarak ortaya çıktık. Genel başkanımızın önderliğinde Türkiye’de demokratik hukuk sisteminin yerleşmesi, ‘hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin tekrar gündemimize oturması hedefliyoruz. Kuruluşumuzla beraber gazetecilerimizin de çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Medyada çok sesliliğin özellikle yerel basının şehrin gündemi ve gelişmesi, halkın haber alma özgürlüğünün pekişmesi için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Bu uğurda emeği geçen gazetecilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“MHP hedefsiz”

MHP- AK Parti ittifakı için yorum yapan Hüseyin Tekin, “Her partinin hedefi aslında iktidar olmak kendisi için oy istemektir. MHP farklı bir yol izlemiştir. Kendi görüşüdür. Demek ki kendisini siyaseten hedefsiz hale getirmiştir.” dedi.



“Söz sahibi olmak için yola çıktık”

İYİ partinin oluşmasının zaruretten dolayı olduğunu söyleyen Tekin; “Türkiye siyasetindeki tıkanma neticesinde İyi Parti kuruldu. İktidar partisi malum kendine yönelik bir çizgi çizdi. Muhalefette olan iki partiden birisi kendisini iktidarla beraber ittifak yaptı. Diğer partinin durumu da malum. Böyle bir ortamda İyi Parti Türk siyasetinde söz sahibi olmak üzere yola çıktı. Başka partilerin bizim hakkımızda ne düşündükleri önemli değil. Halk bizim için ne düşünüyor asıl önemli olan budur.” İfadelerini kullandı.



“Nasıl hizmet edilir göstermek istiyoruz”

İYİ Partinin muhalefeti hedeflemiş bir parti olmadığını iktidar olmak için kurulmuş bir parti olduğunu vurgulayan Tekin, “Biz muhalefete kalmak için kurulmadık. Memleketi yönetmek istiyoruz. Onun için de Kayseri’de hem bütün belediye başkanlıklarını almak istiyoruz, hem de nasıl hizmet edilir? Onu göstermek istiyoruz. Kurulalı kısa biz zaman oldu ancak teşkilatlanma yapılarımızı tamamladık.” dedi.



“Afaki sözler kullanmayacağız”

Kayseri’nin 15 yıllık gelişmesini değerlendiren bir ekip kurduklarını, söyledikleri her sözün arkasında bir çalışma olduğunu kaydeden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“ Konuştuğumuz cümlelerin tamamı arkasında belli bir çalışmanın olduğu söylemler. Asla içi boş, afaki sözler kullanmayacağız. Şu anda Kayseri’nin son 15 yıllık gelişmesini değerlendiren bir ekibimiz var. Kayseri’de ne kadar borç alınmış? Ne kadar yatırım yapılmış? Bunları araştırıyorlar. Kayseri’de; Erciyes Dağı’yla Yamula Barajı’yla, trafik sorunuyla, neden turizm kenti olmadığıyla ilgili Kayseri’den varlık fonuna devredilen kurum ve arsalarla ilgili söyleyeceklerimiz var. Biz hızlı tren konusunun Kayseri’ye çok fazla katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu tren hattını transit bir yol olması konusunda bir öngörümüz vardı. Öyle olmadı. Bir tahliye tren şeklinde geldi ama onun süratle yapılabilmesi için de takipçisi olacağız.”

Haber: Tuba Köksal