KAYSERİ’DE DİNİ YAYINLAR TOPLANTISI YAPILDI

Toplantı Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Mimarsinan Camii İmam Hatibi Mehmet Tanrıöver’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Bugün burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın önemli bir hizmet birimi olan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen yayınlarımızın hem bizlere hem halkımıza nasıl daha iyi bir şekilde ulaştırılabilir, bununla ilgili problem ve sorunlarımız nelerdir konusunda konuşacağız. Eğer kurumlar kendi iç bünyelerinde özeleştiriye tabi tutulmazsalar gelişmezler. Biz kendi içimizde kendimizi özeleştiriye tabi tutmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığımızda, özellikle son yıllarda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından çok çeşitli alanlarda yayınlar yapılıyor. Bu yayınlar halkımıza ne kadar etkili oluyor, halkımızın hangi kesimlerine hitap ediyor ve hangilerine ulaşamıyoruz; bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılmalı” şeklinde konuştu.

Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürü Bünyamin Kahraman ise konuşmasında, “Sözüme başlarken öncelikle Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Huriye Martı Hanım’ın, Genel Müdürümüz Sayın Dr. Fatih Kurt Bey’in ve daire başkanlarımızın selamını sizlere iletiyorum. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Başkanlığımızın kişisel, görsel, basın ve süreli yayınlar yoluyla din hizmetlerine katkı sağlayan bir birimdir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 1950’li yıllara kadar uzanan bir geçmişi var. Bizim ilk sermayemiz yayınlar olarak basılı yayınlarda Kur’an ve Sünnet temeline dayalı bir yayın, yani Tecrid-i Sarih ve Hak Dini Kur’an Dili kitapları basılmıştır. Öncelikle Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet tarafından basılmış, sonra Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiş ve o günden bu güne devam eden bir gelenek haline gelmiştir.

Temel ilkemiz, halkımıza sahih dini bilgileri aktarmaktır. Biz basılı, görsel ve işitsel olarak bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde 20 milyona yakın ücretsiz kitap dağıtımı yapılmıştır. İlk günden bu güne basılmış 1517 çeşit kitabımız mevcuttur. Son haftalarda 15 kitap daha ilave ederek bu sayıyı 1530’lara çıkarmış bulunmaktayız. Bunların bir kısmı basılmış, ama basımı devam etmemiş kitaplardır. Piyasada şu anda bizim 300 kadar kitabımız var. Bunların haricinde Kur’an Yolu Tefsiri, Hadislerle İslam, yarışma kitapları ve inanç serisi dediğimiz 9 kitap, kampanya sürecindedir. Dolayısıyla bu son saydıklarımı da dâhil ettiğimizde şu anda 340’a yakın kitabımız satıştadır. Kasım ayının sonuna kadar yüzde 50 kampanyamız vardır. Günlük raporlarını alıp takip ediyoruz ve şu ana kadar kampanyaya yönelik sürecin iyi gittiğini gözlemliyoruz. Duymayanların takip etmelerini, e-satış’tan öğrenmelerini rica ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde neler çıkacağına yönelik kısaca bir bahis açmak istiyorum. Gençlere yönelik kitaplarımıza yoğunlaşıyoruz. 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız mevcut. Okul öncesi, okul çağında ve üniversite çağındaki gençlerimize yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapılması elzemdir. Onun için komisyonlar kurulmuş durumdadır. Özellikle Camiler ve Din Görevlileri Haftasında bahsi geçen, merhum hocalarımızın hayat hikâyelerinin anlatıldığı “İz Bırakanlar Serisi” şu anda oluşturuluyor. Konulu tefsir projesinin ilk adımları atılmış durumdadır; inşallah kısa sürede tamamlanacaktır. Hayatın her kesimine ve özellikle de dezavantajlı kesimlere yönelik kitaplarda hazırlıklar yapılıyor. Dijital Yayınların hazırlıkları yapılıyor.

İlmi dergi ile ilgili yılda iki defa özel Arapça sayı hazırlanacak. Burada hedef Türkiye’de İslami alanda İslami ilimlerdeki birikimi İslam dünyasına yansıtmaktır. Diyanet kütüphanemiz mevcuttur. 5 ayrı yabancı dil ve lehçede muhtelif sayıda Kur’an Meali elimizde hazırdır. En önemli başlıklarımızdan biri Diyanet TV’dir. Bu kanalın açılması hepimizi sevindirdi. Sosyal medya üzerinden de gerek diyanet dini yayınlar, gerekse diğer sayfalar aracılığıyla bizi takip etmenizi, hem de kitaplarımızı takip etmenizi özellikle istirham ediyoruz. Radyoyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz.

Diyanet aylık derginin Aile eki ocak ayından itibaren müstakil bir dergi olacak. Bu konuda sizden özellikle destek ve ilgi bekliyoruz. Haber ekimiz bitecek ve aile eki müstakil bir dergi olacak. İlmi Dergi ve Çocuk Dergisi var. Çocuk Dergisi, 50 yıla yakın bir tecrübedir. Bu seneki toplantıların bir gayesi de Çocuk Dergisi ve Aile Dergisini halka ulaştırmaya yönelik bir gündem oluşturmak, abone olmak, sahip çıkmak, aynı zamanda vatandaşların, esnafın, kurum kuruluşların abone olmalarını takip etmeyi sağlamaktır. Bu konuda büyük destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum” sözlerini kullandı.

Toplantıya İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, İlçe Müftülerimiz, Şube Müdürleri, her ilçeden bir kadın bir erkek Vaiz, Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Aile İrşad Koordinatörleri, Gençlik Koordinatörleri, Engelli Koordinatörleri, Manevi Rehberlik Uzmanları, her ilçeden bir İmam-Hatip, bir Kur'an Kursu Öğreticisi ve bir Müezzin-Kayyım katıldı.