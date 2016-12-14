KAYSERi’DE EĞiTiME 1 GÜN ARA

Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan tüm ilçelerde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Kayseri'de dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Yoğun karyağışı nedeniyle Kayseri Valiliği, taşımalı eğitim yapılan tüm ilçelerde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu
Kayseri'de dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Yoğun karyağışı nedeniyle Kayseri Valiliği, taşımalı eğitim yapılan tüm ilçelerde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu