Kayseri’de Ekmeğe, Suya, Ulaşıma Zam Yok

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’de yaşayan herkesi yakından ilgilendiren üç konuda önemli açıklamalar yaptı. Ekmek ve su fiyatlarıyla toplu ulaşım fiyatlarını diğer illerle karşılaştırarak Kayseri’deki fiyatların ve kalitenin ülkemizin en iyisi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, buna rağmen her üç konuyla ilgili de zam yapmama kararı aldıklarını açıkladı.



Ulaşıma yapılması gereken zammı Büyükşehir karşılıyor

Su ücretlerine KASKİ Genel Kurulu’nun aldığı kararla 2019 yılı Mayıs ayına kadar zam yapmama ve engellilerin su ücretlerini % 50 oranında indirme kararı aldıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ekmek ve toplu ulaşım ücretlerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Kent Ekmek ile en kaliteli ekmeği en uygun fiyata sunduklarını belirten Başkan Çelik, “Kent Ekmek’te 200 gram ekmeği 60 kuruşa veriyoruz. Şu anda 200 gram ekmeği 60 kuruşa veren bizim dışımızda sadece Adana var. Diğer şehirler daha fazla fiyatlarla satıyor. Olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe kısa vadede ekmeğe zam yapmayacağız” dedi.



Toplu ulaşımda da Kayseri farkını ortaya koyan Başkan Mustafa Çelik, “Otobüs biletlerine zam yapmamak için taşınan yolcu başına özel halk otobüslerine destek veriyoruz. Yılın ilk 10 ayı ile ilgili rakamlara göre 10 ayda toplu ulaşımdan 99,7 milyon TL’lik gelir elde ettik. Buna karşılık halk otobüslerine 132 milyon TL para ödedik. 10 ayda 32 milyon TL fazla vermiş oluyoruz. Taşıdığımız 60 milyon 668 bin yolcuya bu parayı böldüğümüzde yolcu başına 53 kuruş destek veriyoruz. Şu anda 2,5 lira olan fiyat en az 310-320 kuruş olmalıydı. Dolayısıyla raylı sistem ve otobüste de Türkiye’de en uygun olan illerin başında Kayseri geliyor. Halkın direk muhatap olduğu üç ana hizmet var. Toplu taşıma, su ve ekmek. Üçünde de Kayseri Türkiye ortalamasının çok altında. En kaliteli suyu, en kaliteli ekmeği sunuyor ve en kaliteli taşımayı yapıyoruz” diye konuştu.

