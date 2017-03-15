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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı 5’i aranıyor

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen ve üzerlerine kayıtlı hatlarda 'Bylock' programının kullanıldığı tespit edilen 25 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı 5’i aranıyor
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen ve üzerlerine kayıtlı hatlarda örgütün iletişim ağı 'Bylock' programının kullanıldığı tespit edilen aralarında 2 şube müdürü, 1 emniyet amiri, 16 komiser ve komiser yardımcısı 2 baş polis memuru ve 4 polis memuru olmak üzere 25 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonlarda Z.Ç., A.B., A.U., A.Y., A.Ç., A.M.B., A.T., B.Y., B.K., H.D.T., İ.Y., K.T., K.T., M.A., M.H.A., N.A., N.Y., Y.A., Y.Ş. ve M.Ç. yakanırken, adreslerinde bulunamayan A.D., M.Ö., U.Ö., A.K. ve M.K.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.
İHA
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