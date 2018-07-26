Kayseri’de görev yeri değişen ve Kayseri’ye atanan hakim, savcılar belli oldu

KAYSERİ’DEN 11 HAKİMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Adlî ve idarî yargı 2018 yılı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak karara bağlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanlığı’nın duyurduğu yaz kararnamesi ile Kayseri Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Mehmet Ağır Konya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na, Kayseri Hâkimi Berrin Yazgı Koçaslan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne, Kayseri Hâkimi Hacı Mehmet Kaya Antalya Hâkimliği’ne, Kayseri Hâkimi Ali Bora Kayseri Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na, Kayseri Hâkimi Melik Kahraman Kayseri Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na, Kayseri Hâkimi Utku Özdemir Batman Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na, Kayseri Hâkimi Mehmet Alan Kayseri Ağır Ceza Mah.Başkanlığı’na, Kayseri Hâkimi Ercan Yetkin İslahiye Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na, Kayseri Hâkimi Pelin Sarıhan Uslu Çaycuma Hâkimliği’ne, Kayseri Hâkimi Yasemin Gönen Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimliği’ne ve Kayseri Hâkimi Mehmet Yalçın Turan Erciş Hâkimliği’ne atandı.

Başsavcı vekilleri, Bölge Adliye Mahkeme savcısı olarak atandı

Kararname ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Arslantürk Konya Bölge Adliye Mahkeme Cumhuriyet Savcılığı’na, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ogün Köse Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Bülent Can Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Tahir Apaydın Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne, Kayseri C.Savcısı Oğuzhan Murat Edirne C.Savcılığı’na, Kayseri C.Savcısı Ahmet Yılmaz Kayseri C.Başsavcı Vekilliği’ne, Kayseri C.Savcısı Afet Gülen Kılıçdağı Samsun C.Savcılığı’na, Kayseri C.Savcısı Nadir Sinan Düzgün Ağrı C.Savcılığı’na, Kayseri C.Savcısı Selim Tan Siverek C.Savcılığı’na, Kayseri C.Savcısı Ural Şeker Kızıltepe C.Savcılığı’na ve Kayseri C.Savcısı Hayri Can Uslu Çaycuma C.Savcılığı’na ataması yapıldı.

Kayseri’ye Gelen hakimler

Adana Bölge Adliye Mahkeme Üyesi Yusuf Kuyupınar Kayseri Hâkimliği’ne, Sivas Hâkimi Mustafa Akay Kayseri Hâkimliği’ne, Kahramanmaraş Hâkimi Eshabil Aktaş Kayseri Hâkimliği’ne, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi Zeynep Ceren Uğur Kayseri Hâkimliği’ne ve Nevşehir Hâkimi Nesrin Şirin Kayseri Hâkimliği’ne geldi.

8 Cumhuriyet Savcısı Kayseri’ye atandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Eren Yenice Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na, Adana C.Savcısı Hüseyin Kuş Kayseri C.Savcılığı’na, Menderes C.Savcısı Umut Bülent Gökçekuyu Kayseri C.Savcılığı’na, Ereğli (Zonguldak) C.Başsavcısı Ali Burak Uğur Kayseri C.Savcılığı’na, Bitlis C.Savcısı Mehmet Raşit CENGİZ Kayseri C.Savcılığı’na, Bingöl C.Savcısı Cemal Kurt Kayseri C.Savcılığı’na, Kâhta C.Savcısı Kazım Kürkçü Kayseri C.Savcılığı’na ve Doğubayazıt C.Savcısı Yaşar Çekiç Kayseri C.Savcılığı’na atandı.

İdari Yargı’da 4 hakim gitti, 4 hakim geldi

İdari Yargı atamalarında ise Kayseri İdare Mahkeme Başkanı Faruk Sağlam Konya İdare Mahkeme Başkanlığı’na, Kayseri Vergi Mah.Üyesi Gülsüm Atalay İstanbul İdare Mah.Üyeliği’ne, Kayseri Vergi Mah.Üyesi Özgür Oğuz Yılmaz Ankara İdare Mah.Üyeliği’ne, Kayseri İdare Mah.Üyesi Ziya Koç Yozgat İdare Mah.Üyeliği’ne atanırken, Sivas İdare Mah.Başkanı Hamit Görür Kayseri İdare Mah.Başkanlığı’na, Muğla İdare Mah.Üyesi Şerife Kaya Kayseri İdare Mah.Üyeliği’ne, Muğla Vergi Mah.Üyesi Mehmet Kaya Kayseri Vergi Mah.Üyeliği’ne, İstanbul İdare Mah.Üyesi Kıvanç Kıvrak Kayseri İdare Mah.Üyeliği’ne tayini çıktı. [İHA]

