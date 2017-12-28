Kayseri’de Hac yoğunluğu

Kayseri’de 21 Aralık’ta başlayan Hac kayıtları ile beraber vatandaşlar müftülüğe ve ilçe müftülüklerine giderek, ön kayıtlarını yaptırmaya başladı. Hac kayıtlarının başlaması, Cami Kebir’de bulunan Hac malzemeleri satan esnaflarında işlerini artırdı.

Esnaf Ahmet Diyarbekirli, kayıtların başlaması ile beraber işlerinde de ciddi bir artış yaşandığını kaydederek, “Hac ve umre kayıtlarının başlaması ile beraber işlerimizde doğal olarak ciddi bir artış yaşanıyor. Umreye gidecek kişilerin gitmeden önce alması gerekenler ihram, altlı üstlü elbise, ayaklarına tavaf patiği ve sandalet oluyor. Bayanlarda isterlerse ferace yada penye elbiselerden veriyoruz. Kendi kullanacakları elbiselerden sonrası da hediyeliğe geçiyor. Hediyelik eşya olarak da seccade, tespih, zemzem takımı, hurma, zemzem gibi ürünler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyarbekirli, “Seccade fiyatlarımız 2 TL’den başlıyor, 10 TL’ye kadar sürüyor. Umreye gidecek kişinin hediyeliğini de seccade sayısına göre belirliyoruz. Toplamda da ortalama 300 TL’den başlıyor, 5 bin TL’ye kadar hediyelik fiyatları buluyor. Bir kişinin umreye gitmeden aldığı kıyafetler ise 150 TL’yi buluyor” dedi.

İHA

