KAYSERi’DE HAVA DURUMU

Gelen uyarıya göre yağışların; özellikle Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları, İç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İşte 4 günlük Kayseri hava durumu:

10.10.2017 Salı

Kayseri: Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

Gece sıcaklığı 3 derece

11.10.2017 Çarşamba

Kayseri: Parçalı bulutlu 18

Gece sıcaklığı 3 derece



12.10.2017 Perşembe

Kayseri: Güneşli 18

Gece sıcaklığı 2 derece



13.10.2017 Cuma

Kayseri: Güneşli 18

Gece sıcaklığı 3 derece

Kayseri Gündem