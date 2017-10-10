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KAYSERi’DE HAVA DURUMU

Ülkemizde hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklıklar İç ve Kuzey Anadolu'da düşüşte. Hava mevsim normallerinin altında. Bazı bölgelerde gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir hava var. Kayseri'de haftaiçi havalar nasıl olacak, işte ayrıntılar

KAYSERi’DE HAVA DURUMU

Gelen uyarıya göre yağışların; özellikle Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.  Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, İç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
 

İşte 4 günlük Kayseri hava durumu:
10.10.2017 Salı
Kayseri: Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17
Gece sıcaklığı 3 derece

11.10.2017 Çarşamba
Kayseri: Parçalı bulutlu 18
Gece sıcaklığı 3 derece

12.10.2017 Perşembe
Kayseri: Güneşli 18
Gece sıcaklığı 2 derece

13.10.2017 Cuma
Kayseri: Güneşli 18
Gece sıcaklığı 3 derece
Kayseri Gündem

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YağışKayseriHAVA DURUMU
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