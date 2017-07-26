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KAYSERi’DE “HERO” YAZILI TiŞÖRT GiYEN 2 GENCE GÖZALTI

 Kayseri'de, İngilizce kahraman anlamına gelen ve darbeci bir askerin duruşmaya giderken giydiği 'hero' yazılı tişörtten giyen 16 ve 18 yaşlarında iki genç polis ekiplerince gözaltına alındı. 

KAYSERi’DE “HERO” YAZILI TiŞÖRT GiYEN 2 GENCE GÖZALTI

25 Temmuz'da saat:16.45 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, üzerinde 'Hero Horoes Are İnportal' yazılı tişört bulunan C.E.S. isimli 18 yaşındaki genç kızı yakaladı.
Aynı gün saat:20.00 sıralarında da Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında yine bir ihbar doğrultusunda üzerinde 'Hero' yazılı tişört bulunan B.D. isimli 16 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de ifadeleri alınan iki genç hakkında TCK 220/8 maddesi gereğince 'terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

13 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele darbe girişiminde bulunan askerlerin yargılandığı davanın sanıklarından astsubay Gökhan G., İngilizce kahraman anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giymişti.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
KayseriHEROFetö
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1984! 9 saat önce

Hero kelimesi İngilizce sözlüklerden çıkarılmalı. Tüm ingilizce kitaplar gözden geçirilmeli ve bu kelimeyi içeren kitaplar yakılmalı. Bu kelimenin kullanımını yasaklamayan ülkelere nota verilmeli. Adım adım 1984'e doğru.

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