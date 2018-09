Kayseri’de İlk Ders Zilini Vali Kamçı Çaldı

Kayseri’de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılış dolayısıyla tören düzenlendi. Türkan-Av. Mehmet Altun İlkokul’nda düzenlenen törene, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Okulumuz daha önce hizmete girmişti ama resmi açılışı yapılmadı. Bugün 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılışında okulunda resmi olarak açılışını yapacağız. Bugün 1’inci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizin heyecanını ve güzel bir tatilin ardından okullarına devam edecek olan çocuklarımızın sevincini sizlerle birlikte yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti eğitime son derece önem veren bir yapıya sahiptir. Genel bütçemizden milli eğitime ayrılan pay son yıllarda sürekli artış göstermektedir. Eğitime verilen bu önem ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyimizi de belirlemektedir. Bu bakımdan bizlere, eğitimcilerimize ve velilerimize çocuklarımızın başarılı bir birey ve vatanını seven bir vatandaş olarak yetiştirilmesi yönünde önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın okula gelme amacını anlamaları, onların okula şevkle gelmeleri ve başarılı olmaları için oldukça önemlidir. Okulların amacı sadece bilgi yükleme olmamalıdır. Çocuklarımızın her yönüyle kendini geliştirecekleri, insani değerleri öğrenecekleri, düşünme, anlama ve üretme becerilerini geliştirerek yetiştirilebilecekleri bir eğitim anlayışını benimsemeliyiz” ifadelerini kullandı.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Bugün yeni bir öğretim yılı başlıyor. Tüm öğrencilerimize öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, Allah zihin açıklığı versin. Her biriniz inşallah bu memlekete için hayırlı birere evlat olarak yetişirsiniz. Uzun sürecek bir eğitim yılına başlıyorsunuz. İlkokul sıralarında başlayacak olan bu eğitim inşallah üniversite yıllarına kadar devam edecek. Bu sıralardaki planlı ve programlı ders çalışmanız ve prensipli iş yapma yeteneğiniz ömür boyu sürecektir. Şimdi düzenli olursanız, ders çalışma, oyun oynama ve dinlenme zamanına bir standart getirirseniz üniversite yıllarınıza kadar devam edecek ve bu düzen içerisinde başarı dolu bir eğitim hayatı geçirirsiniz” diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, “İlk emri oku olan Kutsal Kitabımız olmak üzere bizim inanç sistemimiz insanı sürekli ilme, eğitime ve kendini geliştirmeye teşvik eder. Peygamberimiz beşikten mezara ilim öğrenmeyi öğütler. Yunus Emre; “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen ya nice olmaktır” derken Hacı Bayram Veli “Okunacak en büyük kitap insandır.” Diyerek bizlere yol göstermiştir. Ülkemizi gelişmiş medeniyetler üzerine çıkarma ülküsünü taşıdığımız Mustafa Kemal’ in “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız” sözleri yolumuza ışık olmuştur. Bu noktada “İnsan olma, millet olma davası” olarak benimsediğimiz ilköğretim davası süreci, Atatürk’ün bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün temelidir. Bu temel, eğitimin ilk ve en önemli basamağıdır. Ne kadar sağlam atılırsa o kadar güvenilir ve o kadar ümit vaat eder olacaktır. Bu nedenle; öğrencilerimizin daha çok çalışması, bilgiyi sorgulamaları, öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise her alanda evlatlarına verdiği desteklerle aslında 21. yüzyıl Türkiye’sini desteklediklerinin idrakinde olmaları gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için hepimizin sorumlulukları ve yapacakları vardır. Değerli öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimiz, amacımız; geleceğimiz olan öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda ve en iyi şekilde yetiştirmektir. Bunu sağlamak için sizlerle birlikte yeni gelişmeleri dikkate alarak var gücümüzle çalışacağız. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Çevreyle iç içe, toplumla bütünleşmiş, değişim ve gelişime açık eğitim yuvaları olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılını hep birlikte başarıyla tamamlayacağımız noktasında sizlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Sevgili Öğrenciler; evinizden sonra değerli vakitlerinizi ayıracağınız yuvanız açıldı. Önemli olan saatleri, günleri ve yılları lehinize işletebilmektir. Hedefiniz yıldızlar olsun, ulaşamazsanız da yön göstersin. Geleceğin özgür ve kalkınmış Türkiye’sini oluşturacak olan sizlerin okul öncesinden başlayarak tüm eğitim sürecinizde başarıdan başarıya koşan bireyler olarak yetişmenizi diliyorum. Veliler; Bize emanet ettiğiniz, canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmeyi amaç edindik. Yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi onlarla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu anlayış ve kararlılıkla beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış eli öpülesi öğretmenlerime zor fakat kutsal görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi. İlk ders, Vali Kamçı’nın ders zilini çalmasıyla başladı.