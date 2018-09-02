KAYSERİ’DE İYİ PARTİ KARIŞIK

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın tüm il başkanlarını istifaya davet etmesi ile Kayseri İl Başkanı da istifasını verdi. İstifa eden eski Başkan Emine Bağcı’nın yeniden aday olup olmayacağı bilinmiyor.



Edinilen bilgiye göre mevcut yönetimden pek çok isim genel merkeze şikayet içerikleri dosyalar gönderdi. Bunun yanı sıra yeni dönemde Kayseri İl Başkanı olmak isteyen isimlerin de İYİ Parti Genel Merkez yöneticileriyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. İYİ Parti İl Başkanlığı adaylığı için ismi geçenler şöyle; Kamil Karamete, Sevgi Esen, Mesut Uçan, Kemal Gönen, Yuraer Şahin ve Kürşat Taşdemir.



