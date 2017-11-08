KAYSERi’DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 19 KiŞiYE GÖZALTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 SKM 12 suçu kapsamında şüpheli şahıslara yönelik 8 Ekim tarihinde 20 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.



Yapılan operasyonda İ.K., K.K., S.K., E.K., G.K., C.K., Ş.T., B.D., M.A.T., G.D., Ö.D., M.S., H.Ç., F.T., M.S.K., E.G., K.Y. A.O. ve Y.Ş. yakalanırken, firarda olan İ.D.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 53 adet kartuj, 111 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kasatura, 2 adet kurusıkı tabanca ve iki adet şarjör, 33 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 4 adet uzun G3 mermisi ele geçirildi.



Yetkililer, gözaltına alınan şahıslardan teknik çalışmalar neticesinde farklı tarihlerde 699 adet 9 mm çapında tabanca mermisi 2 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildiğini bildirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

İHA