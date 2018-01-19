KAYSERİ’DE KAR SEVİNCİ

Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezinde şiddetini artıran kar yağışı ile beraber, etraf beyaza büründü.Sabah saatlerinde de güne karla uyanan Kayserililer, mutlu oldu. Evlerinin ve arabalarının üzerlerini temizleyen vatandaşlar, kar yağışını özlediklerini ve çok mutlu olduklarını belirtti.