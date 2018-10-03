KAYSERİ’DE KESİNTİSİZ TRAFİK BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, göreve geldiği günden beri şehrin trafik sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini bunun için projeler geliştirip uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Çelik, “Belki inşaat aşamasında sıkıntı oluyor ve vatandaşlarımız biraz tıkanıklık yaşıyor. Ama açılınca da ışık olmaksızın trafik durmadan kesintisiz akan bir şekle dönüşüyor ve dönüşecek de” dedi. Başkan Çelik, “ Yeni açılan Hulusi Akar bulvarı katlı kavşağının ardından Argıncık Tepe ışıklarından başlayıp yeni sanayiye kadar ışıksız Kocasinan Bulvarı uygulamaya girecek, yine Kocasinan Bulvarı Otogar önü güzergahı da ışıksız ve kesintisiz trafik akışı güzergahlarından olacak. Böylece şehirde ana arterlerde ışık olmaksızın hızlı bir trafik akışını hedefliyoruz” diye konuştu.



