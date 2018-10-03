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KAYSERİ’DE KESİNTİSİZ TRAFİK BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kendi dönemlerinde 14 adet katlı kavşakla trafiğin  rahatlatıldığını belirterek, “Artık kesintisiz, ışıksız trafik akışı başladı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı açıldı. Yeni sanayiden ya da Argıncık’tan çıkan biri Köşk mahallesinin içinden Furkan Doğan yurduna kadar ışık görmeden kesintisiz olarak gelebiliyor. Bu akış güzergahlarını artırıyoruz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’DE KESİNTİSİZ TRAFİK BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, göreve geldiği günden beri şehrin trafik sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini bunun için projeler geliştirip uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Çelik, “Belki inşaat aşamasında sıkıntı oluyor ve vatandaşlarımız biraz tıkanıklık yaşıyor. Ama açılınca da ışık olmaksızın trafik durmadan kesintisiz akan bir şekle dönüşüyor ve dönüşecek de” dedi. Başkan Çelik, “ Yeni açılan Hulusi Akar bulvarı katlı kavşağının ardından  Argıncık Tepe ışıklarından başlayıp yeni sanayiye kadar ışıksız Kocasinan Bulvarı uygulamaya girecek, yine Kocasinan  Bulvarı  Otogar önü  güzergahı da ışıksız  ve kesintisiz trafik akışı güzergahlarından  olacak. Böylece şehirde ana arterlerde ışık olmaksızın hızlı bir trafik akışını hedefliyoruz” diye konuştu.
 
 

Haber Merkezi

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