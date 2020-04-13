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Kayseri’de korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Kayseri Tabip Odası Twitter'dan yaptığı açıklamada kentte 273 Covid-19 hastasının olduğu ve 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kayseri’de korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Kayseri Tabip Odası Twitter'dan yaptığı açıklamada kentin korona virüs ile ilgili son durumunu paylaştı. Covid-19 nedeniyle kentte 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 hastanın yoğun bakımda olduğu bildirilen açıklamada; "Covid-19 Kayseri 273 PCR + hasta, 15 kaybımız, 32'si entübe 70 yoğun bakım hastamız, 5 herkim 18 sağlık çalışanımız mevcut. Erciyes Üniversitesi'nde 150, Şehir Hastanesi'nde 400, Erkilet'de 50 şüpheli ve yatan hasta var. Kayseri ilimizde 214'ü üniversite, 253'ü şehir hastanemizde toplam 467 kamu yoğun bakım yatağı var. Toplam 653 vantilatör var. Şuan itibariyle yer sıkıntısı yok. Evde Kal Türkiyem" ifadelerine yer verildi.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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