KAYSERi’DE ‘KUDÜS BiZiMDiR’ PROTESTOSU

Kudüs’ü 9 Aralık 1917’de kaybedişimizin 100. yıldönümü ve ABD’nin İsrail’in başkenti olarak tanıyıp Büyükelçiliğini buraya taşıyacağı bilgileri üzerine yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kayseri’de de protesto gösterileri yapıldı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:03