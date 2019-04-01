KAYSERİ’DE MALUMUN İLANI

Cumhur İttifakı’nda MHP’li isimlerin aday gösterildiği Sarıoğlan, Pınarbaşı, Özvatan ve Sarız’da kazanan yine Cumhur İttifakı oldu.



Merkez ilçelerde en yüksek oy artışını sağlayan Mustafa Yalçın oldu. Talas Belediye başkanlığını kazanan Yalçın 2014’teki yüzde 47.2’lik oy oranını yüzde 54’e çıkardı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Memduh Büyükkılıç kazanırken, merkez ilçelerde kazanan isimler şunlar oldu: Melikgazi Belediyesi; Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediyesi; Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediyesi; Mustafa Yalçın. İlçelerde İncesu’da Mustafa İlmek kazanırken, diğer ilçelerde kazanan Cumhur İttifakı’nın diğer isimleri ise şunlar oldu: Ayhan Arslan-Akkışla, Özkan Altun-Bünyan, Mehmet Cabbar-Develi, Vural Coşkun-Felahiye, Bilal Özdoğan-Hacılar, Halit Demir-Özvatan, Menduh Uzunluoğlu-Pınarbaşı, Bekir Ayyıldırım-Sarıoğlan, Baki Bayrak-Sarız, Davut Şahin-Tomarza, Esat Öztürk-Yahyalı, Halit Taşyapan-Yeşilhisar.



İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda milletvekili olan Dursun Ataş, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 31.78 oranında oy aldı.



Saadet Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3.31 oranında oy aldı.



MERKEZDE İLÇELERDE DURUM



Cumhur İttifakı’nın Melikgazi Belediye Başkan adayı olan Dr. Mustafa Palancıoğlu, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 63.85 oranıyla Melikgazi Belediyesi’nin yeni başkanı oldu.



Cumhur İttifakı’nın Kocasinan Belediye Başkan adayı olan Ahmet Çolakbayrakdar , resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 60.68 oranıyla yeniden Kocasinan Belediye başkanı oldu.



Cumhur İttifakı’nın Talas Belediye Başkan adayı olan Mustafa Yalçın, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 54.41 oranıyla Talas Belediye başkanı oldu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 23.59 oranında oy aldı.



İYİ Parti ve Millet İttifakı Kocasinan Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Sami Özvarinli resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 31.09 oranında oy aldı.



** Seçime ilişkin oy oranları Yüksek Seçim Kurumu’nun resmi oranları olmayıp, 31 Mart 2019 günü saat 22:30-23:00 aralığındaki resmi olmayan oy oranlarıdır.