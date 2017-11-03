Kayseri’de organ bağışına ilgi az!

Başkan Hiçyılmaz “Organ Bağışı Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamasında geçtiğimiz yıl ülkemizde 4 bin 906 organ nakli başarı ile gerçekleştiğini belirterek, “ Ülkemizde organ bağışı istenilen düzeyde olmasa bile, geçtiğimiz yıl 34 bin 068 kişi gönüllü bağışçı olmuş, toplam gönüllü bağışçı sayısı 209 bin 568’i bulmuştur. Bu sayının artmasında, bizim gibi gönüllü kuruluşların, vakıfların ve diğer sivil toplum örgütlerinin çalışmaları büyük rol oynamıştır. Tüm bu rakamlara rağmen, ülkemizde ve Kayseri’de organ bağışı maalesef düşük düzeydedir. Bu rakamların çok daha artmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

Kronik böbrek hastalarının haftanın en az üç günü diyaliz makinalarına bağlanarak yaşamlarını zor şartlar altında sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Hiçyılmaz, diyaliz hizmetlerinin böbrek hastaları için geçici bir çözüm olduğunu bu hastalar için kesin tedavinin ancak organ nakli ile gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Türkiye’de organ nakli konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ancak organ bağışının dünya standartlarının çok altında kaldığına dikkat çeken vakıf başkanı Hiçyılmaz, “Toplumumuz organ bağışı konusunda yeterince duyarlı değil, organ bağışına dikkat çekmek ve toplumumuzu daha bilinçli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Hiçyılmaz, organ ve doku nakli hizmetlerinde en önemli sorunun organ ve doku temini olduğunu söyledi.

Hiçyılmaz, “Ülkemizde ve kentimizde çok sayıda insan organ beklemektedir. Tüm vatandaşlarımızın konuya daha büyük hassasiyet göstermesini bekliyor ve vakfımıza destek olmalarını bekliyoruz. Türkiye’de yürürlükte olan yasalar çerçevesinde 18 yaşını dolduran kişilerin, ölümlerinden sonra kullanılmak üzere organ ve dokularını bağışlayabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dini açıdan organ bağışı yapılmasının bir sakınca olmadığını defalarca hatırlatmaktadır. ‘Kim bir insana hayat verirse o tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacaktır.’ Kuran-ı Kerim'in Maide Suresi, 32. ayet organ naklini bu şekilde anlatmaktadır. Dinimizce büyük sevap sayılan organ nakli ülkemizde o kadar yaygın değildir. 3-9 Kasım tarihleri arası ‘Organ Bağışı Haftası’ olarak belirlenerek organ naklinin önemi anlatılmaya çalışılmaktadır ” dedi.

Kurum Haberi

