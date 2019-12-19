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Kayseri’de Savunma Sanayi için çalışan kaç şirket var?

Kayseri’nin her zaman peşinden koştuğu Savunma Sanayi projeleri ile ilgili açıklama Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’den geldi.

Kayseri’de Savunma Sanayi için çalışan kaç şirket var?

Savunma Sanayi için Kayseri’de kurulu bulunan 75 firmanın çalıştığını söyleyen Başkan Büyüksimitci, “Bu firmalarımızın kim olduğunu ve ne için üretim yaptığını açıklayamıyoruz. Çünkü bu firmalar gizlilik sözleşmesi imzaladı” dedi.
Başkan Büyüksimitci, “Kayseri'de savunma sanayi yok gibi bir algı var ancak şu anda kentimizde yaklaşık 75 firmamız savunma sanayine çalışıyor. Bizlerde Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde savunma sanayi şirketi kurduk. Burada yüksek teknoloji ürünü, yerli ve milli üretime destek amaçlı üretim yapacağız. Yer inşaatımız devam ediyor, dördüncü ay gibi inşaatı bitecek ve 2020 yılının sonuna kadar Kayseri'ye bu yatırımı kazandıracağız” ifadelerini kullandı. 
 
 

Haber: Ekrem Nazlı

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