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Kayseri’de sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı’nın dün akşamüzeri yayımladığı genelgeyle 31 şehirde hayata geçirdiği iki günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken, Kayseri’de yasağın etkileri sürüyor. Sokaklar, parklar, caddeler ve şehrin merkezine sessizlik hakim olmuş durumda.

Kayseri’de sessizlik hakim
Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 31 şehirde uygulanmaya devam eden ve 12 Nisan Pazar günü 00.00’da sona erecek sokağa çıkma yasağı, şehre sessizliğin hakim olmasına yol açtı.



Dün akşamüzeri yasağı duyan vatandaşların sokağa akın ettiği görüntülerin hiçbirine rastlanmazken, sokaklarda polis ekipleri ve bekçilerden başka vatandaşa pek rastlanmadı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise tedbirini alarak fırın veya ekmek büfelerinden ekmeğini alıp evlerine döndükleri gözlemlendi. Ayrıca evlerinde kalan vatandaşlar da balkonlarına çıkarak havanın tadını çıkardı.



Şehrin merkezine doğru gidildiğinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Polis ekipleri araçlarıyla seyreden vatandaşları durdurup kontrolden geçirdi ve mazeretlerini öğrendi. Polis ekiplerinin yanı sıra bekçiler de sokaklarda görevlerini yapmayı sürdürdü.


Zorunlu haller dışında kimsenin sokağa çıkmadığı Kayseri sokakları, parkları, caddeleri sessizliğe gömüldü.




 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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