KAYSERİ’DE TANZİM SATIŞ YOK Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye ayağa kalktı ve Ankara ile İstanbul’da hemen ucuz meyve ve sebze için tanzim satış merkezleri kuruldu. Kayseri’de ise henüz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ne yapacağına karar verememiş. Büyükşehir Basın Danışmanı Osman Yalçın tarafından Başkan Çelik adına yapılan açıklamaya göre, henüz bu konuda bir belirginlik yok ve karar verilmemiş, öncelikle diğer belediyelerin ne yapacağı beklenecekmiş.

15 Şubat 2019 Cuma 09:50