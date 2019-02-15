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KAYSERİ’DE TANZİM SATIŞ YOK

Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye ayağa kalktı ve Ankara ile İstanbul’da hemen ucuz meyve ve sebze için tanzim satış merkezleri kuruldu. Kayseri’de ise henüz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ne yapacağına karar verememiş. Büyükşehir Basın Danışmanı Osman Yalçın tarafından Başkan Çelik adına yapılan açıklamaya göre, henüz bu konuda bir belirginlik yok ve karar verilmemiş, öncelikle diğer belediyelerin ne yapacağı beklenecekmiş. 

KAYSERİ’DE TANZİM SATIŞ YOK
“ESNAFLA GÖRÜŞÜYORUZ”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sorumuza verdiği yanıtta şöyle dedi: “Ucuz meyve sebze konusunda adım atılmadan önce Kayseri esnaf şehri olduğu için esnafla görüşüyoruz. Tanzim satışlar kurmaya gerek kalmadan ucuzlayabilir” dedi.

KOCASİNAN VE TALAS HAZIR
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da aynı konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şöyle dediler: “Biz Büyükşehir ve partimiz ne derse onu hemen uygularız, ancak şu anda bir bilgi verilmedi. Biz her şey için hazırız.”
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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Misafir 6 gün önce

" i̇yi bilin ki onlar, ondan gizlenmek için, kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. yine iyi bilin ki, elbiselerine büründükleri zaman bile, Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. çünkü o, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.” (hûd, 11/5) "
!!! *** rabbi̇m herkesi̇n kalbi̇ne göre versi̇n.*** !!!

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