Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’de “tatil karı” sevinci

Kayseri’de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışını, vatandaşlar ve yarıyıl tatiline giren öğrenciler sevinçle karşıladı.

Kayseri’de “tatil karı” sevinci
Kayseri’de etkisini gösteren yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezinde şiddetini artıran kar yağışı ile beraber, etraf beyaza büründü.
Sabah saatlerinde de güne karla uyanan vatandaşlar, özellikle de çocuklar mutlu oldu. Evlerinin ve arabalarının üzerlerini temizleyen vatandaşlar, kar yağışını özlediklerini ve çok mutlu olduklarını belirtti.
Ekipler seferber oldu 
Büyükşehir Belediyesine ait kar temizleme araçları, hem kent merkezinde hem de Erciyes'te yolları açmak için çalışma yürüttü.
Öte yandan, kar yağışı ile beraber Erciyes'e çıkan bazı otomobil sürücüleri de kaygan yolda zor anlar yaşadı.
En çok çocuklar sevindi
Kar yağışına hiç şüphesiz en çok çocuklar sevindi. Uzun zamandır kar bekleyen çocukların sevinci yağışın tam da yarıyıl tatilinin başladığı güne denk gelmesi ile ikiye katlandı.
Kayseri Gündem- İHA                                                                                                                   
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.