Kayseri’de “tatil karı” sevinci

Kayseri’de etkisini gösteren yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezinde şiddetini artıran kar yağışı ile beraber, etraf beyaza büründü.

Sabah saatlerinde de güne karla uyanan vatandaşlar, özellikle de çocuklar mutlu oldu. Evlerinin ve arabalarının üzerlerini temizleyen vatandaşlar, kar yağışını özlediklerini ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Ekipler seferber oldu

Büyükşehir Belediyesine ait kar temizleme araçları, hem kent merkezinde hem de Erciyes'te yolları açmak için çalışma yürüttü.

Öte yandan, kar yağışı ile beraber Erciyes'e çıkan bazı otomobil sürücüleri de kaygan yolda zor anlar yaşadı.

En çok çocuklar sevindi

Kar yağışına hiç şüphesiz en çok çocuklar sevindi. Uzun zamandır kar bekleyen çocukların sevinci yağışın tam da yarıyıl tatilinin başladığı güne denk gelmesi ile ikiye katlandı.

Kayseri Gündem- İHA