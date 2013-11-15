Kayseri’de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre A.Ç.’nin kullandığı 23 LC 025 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında kaza yerine 6 ambulans gönderildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler E.Ç. (4), Ö.T. (22), F.Ç. (56) ve F.T.(58)’i ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.