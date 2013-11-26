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Kayseri’de Yağmur

Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı.Öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalırken, hazırlıksız yakalananlardan bazıları ceketleri ile korunmaya çalıştı....

Kayseri’de Yağmur
Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalırken, hazırlıksız yakalananlardan bazıları ceketleri ile korunmaya çalıştı. Bir çok vatandaş binaların altlarına sığınırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Erciyes Kayak Merkezi’ne de dün akşam saatlerinde yaklaşık 2 santimetre kar yağdığı öğrenildi.

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hacı dursun 4 yıl önce

bakın işte bu yagmurda anadolu engelliler koparetinde daha dogsalgaz daha yanmıyor didin ordaki insan ların haber lerini yapın

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