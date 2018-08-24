Kayseri’de yaşayan Iraklılar sembolik dolar yaktı

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Türkiye Irak Derneği Kayseri Şubesi üyeleri ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara karşı toplandılar. Burada bir basın açıklaması yapan Türkiye Irak Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Anmar Muosa Al Obaıdı, Türk halkının Irak halkına göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı memnun olduklarını ve bu iyiliklerine karşın Türk halkının yanında olduklarını söyledi.



Başkan Anmar Muosa Al Oboaıdı, Türk Halkının bu engeli ezip geçecek cesarete sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün Türkiye Irak Derneği olarak bizler, kardeşlik dayanılmasını simgelemek ve son günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı acımasız saldırıya karşı koymak için Türk hükümetinin ve Türk halkının yanındayız. Amerika’nın Müslüman Türk halkına ve nezih hükümetine açmış olduğu bu savaşın, Türk milletinin kalkınmasını, gelişmesini ve halkın birlik olup dayanışmasını hazmedemediğini gösterir. Amerika, Türkiye’nin son yıllarda atmış olduğu bu güçlü adımlarla gelişmesine ve kalkınmasına neden olan yaşam programını baltalamak arzusundadır. Zira bütün bu gelişmeler Amerika’yı olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu nedenden dolayı, söz konusu olan çirkin ekonomik muhasara yoluna başvurmuştur. Ancak Türk halkının bu engeli de ezip geçecek kadar örneği görülmemiş cesarete ve kırılmaz azme sahip olduğunu, yaşamına, alışmasına ve üretime devam edeceğini unutmuştur” dedi.



Türkiye Irak Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Anmar Mousa Al Obaıdı, Türk halkının sabrıyla, hikmetiyle ve inanılmaz gücüyle bu sarp engeli aşacağını belirterek: “Türk halkının Irak halkına göstermiş olduğu misafirperverliğinin yanı sıra sosyal, ekonomik ve insani yönden gerek sağlık sektöründe gerekse diğer sektörlerde yüksek kalitede hizmet vermiştir. Şimdi sıra bizdedir, bizler Türk halkının yapmış olduğu iyiliklerine karşılık olarak bir nebze olsun görevimizi yerine getirip, kardeşçe dayanışmamızı sergilemek arzusundayız. Türk halkının sabrıyla, hikmetiyle ve inanılmaz gücüyle bu sarp engeli aşacağından asla şüphe etmeyiz. Allah’ın izniyle o beklenen zafer yakındır” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık, sembolik olarak dolar yaktı.

