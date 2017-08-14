KAYSERi’DE YENİDEN HAYAT BULAN KARPUZ

İkisi de hekim Sinan - Sema Karaoğlu çifti, hibrit tohumların yaygınlaşması nedeniyle nesli tükenen İzmir-Karaburun karpuzunu Kayseri’de kendi bahçelerinde yetiştiriyor. Çift, karpuz çekirdeklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla çevreleriyle paylaşıp, karpuzun yok olmasının önüne geçmek istiyor.Karpuz çekirdeklerini İzmir’de bir aile ziyaretinde, Urla’daki Zeytinyağı Müzesi sahibi Levent Köstem’in yanında çalışan Karaburunlu bir çiftçiden bulduklarını söyleyen Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, bu yıl ilk mahsulü aldıkları karpuzun çekirdeklerini çevreleriyle paylaşarak, karpuzu çoğaltmaya çalıştıklarını söyledi. Karaburun karpuzu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, “Tadı çok güzel, çok hoş bir aroması var, kestiğinizde çocukluğumuzdaki o karpuz kokusunu alıyoruz. İkincisi çekirdekleri tuzla kavrulup yenebiliyor. Kabuğu kalın bir tür, o bir dezavantaj gibi düşünülebilir ama kabuklarından da reçel yapılıyor, yani hiçbir şeyi atılmıyor” dedi.Tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye’nin kendine has tohumlarına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu da, “Hibrit tohumlara o kadar alıştık ki, tohum veren olmazsa aç kalacağız adeta. Çünkü önceden bir şey yerdiniz, onun çekirdeğini tekrar toprağa atardınız ve yeni bir ürün elde ederdiniz. Şimdi çekirdeklerden bir şey çıkmıyor, onun için kendi organik tohumlarımıza sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.Çift, Karaburun karpuzu tohumuna ulaşmak isteyenlerin, sosyal medya hesaplarından kendileri ile iletişime geçebileceklerini sözlerine ekledi.