Kayseri’de ‘Zafer Bayramı’ coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Burada, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik anıta çelenk sundu. Protokol daha sonra Valilik makamında tebrikleri kabul etti.



Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden etkinliklerde, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte araç üzerinde vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Daha sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün halk oyunları ekibi tarafından oyunlar sergilendi. Ekibin içerisinde yer alan Ugandalı Abdulkerim Guenzi de performansı ile vatandaşlardan alkış topladı. Düzenlenen etkinlikler, tören geçişi ile sona erdi.



“Türk milleti asil bir millettir”

Düzenlenen etkinliklerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Türk milletinin asil bir millet olduğunu söyledi. Kamçı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarına ve vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin asaletinin bir göstergesi olan tarihte çeşitli olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. O anlamda tüm Türk milletinin birlikteliğinin ve beraberliğinin her zaman devam ettiğini görmek ve bilmek bizleri mutlu ediyor. Türk milleti asil bir millettir. Biz her şeye karşı birliktelik içerisinde hareket etmesini bilen bir milletin evlatları olarak bununla gurur duyuyoruz. Bunun en yakın örneği 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz 2016’da yapılan hain saldırı sonunda milletimizin nasıl kenetlendiğini hep birlikte gördük. Milletin varlığı, bayrağın ve ezanın söz konusu olduğu yerde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek yumruk olması bizleri mutlu ediyor.”

