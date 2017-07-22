KAYSERİ’DEKİ BYLOCK OPERASYONU 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün iletişim ağı Bylock kullananlara yönelik operasyon yapılmış ve 21 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi adliyeye sevk edilmişti.



Adliyeye sevk edilen 21 kişiden Şeyma A., Zehra Y., Merve K., Gizem S., Sezer A., Enmar C., Yusuf A., Ufuk Y., Abdullah O., Zekeriya D., Mustafa B., Yunus Emre E. ve Kasım T. tutuklanırken, Ece A., Tuğba B., Esra S., Ersoy Ç., İsmet E., Göksel Naci C., Turan A. ve Havva İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA