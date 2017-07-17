KAYSERİ’DEKİ GÖRÜNTÜLER ERDOĞAN’I DUYGULANDIRDI

Başarısız darbe girişiminin birinci yıldönümünde, Kayseri’deki 15 Temmuz anma etkinliklerine 200 binin üzerinde kişi katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, insan selini andıran havadan çekilmiş drone fotoğraflarını gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygulandığını, Kayserililer'e takdir ve teşekkürlerini gönderdiğini söyledi.



İl nüfusu 1 milyon 398 bin olan Kayseri’nin merkez Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin nüfusu 957 bin 849 olarak belirlendi. Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na 200 bini aşkın kişi katıldı.



Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımızın selamını, 15 Temmuz gecesi gösterdiğiniz duyarlılık ve doldurduğunuz meydandan dolayı teşekkür ve takdirlerini getirdim" dedi.



Bakan Özhaseki, Ankara’daki etkinlikler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel kalem Müdürü Hasan Doğan aracılığıyla Kayseri’den kendisine gönderilen fotoğraf ve görüntüleri ilettiği, Cumhurbaşkanının bu fotoğrafları görünce "Kayserili vatandaşlarımın meydanı böyle doldurmaları beni duygulandırdı." (İnternet Haber)

