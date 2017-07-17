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KAYSERİ’DEKİ GÖRÜNTÜLER ERDOĞAN’I DUYGULANDIRDI

Başarısız darbe girişiminin birinci yıldönümünde, Kayseri’deki 15 Temmuz anma etkinliklerine 200 binin üzerinde kişi katıldı.

KAYSERİ’DEKİ GÖRÜNTÜLER ERDOĞAN’I DUYGULANDIRDI

Başarısız darbe girişiminin birinci yıldönümünde, Kayseri’deki 15 Temmuz anma etkinliklerine 200 binin üzerinde kişi katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, insan selini andıran havadan çekilmiş drone fotoğraflarını gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygulandığını, Kayserililer'e takdir ve teşekkürlerini gönderdiğini söyledi.

İl nüfusu 1 milyon 398 bin olan Kayseri’nin merkez Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin nüfusu 957 bin 849 olarak belirlendi. Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na 200 bini aşkın kişi katıldı.

Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımızın selamını, 15 Temmuz gecesi gösterdiğiniz duyarlılık ve doldurduğunuz meydandan dolayı teşekkür ve takdirlerini getirdim" dedi.

Bakan Özhaseki, Ankara’daki etkinlikler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel kalem Müdürü Hasan Doğan aracılığıyla Kayseri’den kendisine gönderilen fotoğraf ve görüntüleri ilettiği, Cumhurbaşkanının bu fotoğrafları görünce "Kayserili vatandaşlarımın meydanı böyle doldurmaları beni duygulandırdı."  (İnternet Haber)

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Anahtar Kelimeler:
Fetö15 TemmuzKayseriErdoğan
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Ahmet Erçin 3 gün önce

KALBİNDE VATAN MİLLET SEVDASI OLMAYAN
RESMİN BÜTÜNÜNÜ GOREMEZ
ORADA BU ÜLKE BİZİM
GAVURA BIRAKMAYIZ DİYEN
200 BİN HEMŞERİM VAR

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ALİ ADNAN 3 gün önce

KARDEŞİM MASAL ANLATMAYIN. KAYSERİ NİÇİN HER ALANDA KONYA'NIN GERİSİNDE KALIYOR. BUNUN HESABINI VERİN. İL BAŞKANI VE TÜM VEKİLLER BAKAN DAHİL İVEDİLİLİKLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR. KAN DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR.

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