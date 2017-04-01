Kayseri’deki kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri’de bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında Bylock programı kullanıcısı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik olarak 3 gün önce operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şahıstan 10’u tutuklandı. Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Defterdarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü çalışanlarından S.A. E.M.B., S.S., B.E. F.K., S.F.S. M.G.U., F.K., M.C., O.K. tutuklandı. Diğer 5 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA