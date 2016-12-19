Kayseri'deki patlamadan önce otobüse sivil bindi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akardün Kayseri'de terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası’ndaki Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Burada askerlere seslenen Akar daha sonra, Erciyes Üniveritesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

PATLAMADAN ÖNCE SİVİL BİNDİ

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Akar saldırıda yaralanan askerlerden birine, patlamadan önce durakta otobüsten inen birini görüp görmediğini sordu. Yaralı asker Akar’a şunları söyledi:

YARALI ASKER ANLATTI

“Sivilin binmesi yasaktı araca. Ancak en son o bindi. Elinde çantası vardı. Durakta araçtan indi, arkasına bakarak gitti. 40-45 yaşlarında kır saçlıydı.”



Akar bunu üzerine yanındakilere, “İncelensin” talimatını verdi.