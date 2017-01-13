Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’deki terör saldırısıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

Kayseri’de 17 Aralık’ta 14 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Kayseri’deki terör saldırısıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

Kayseri’de 17 Aralık tarihinde 1. Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik bombalı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş 55 asker ise yaralanmıştı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmış ve haklarında işlem başlatılmıştı.

Gözaltında bulunan 26 kişiden 4’ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılanlardan Kenan Ç., Ekrem U., Ümit K., Hüseyin P., Mehmet Y., Mehmet A., Barış K., Murat T., Serkan A., H. İbrahim K., Hamit E., Mehmet E., Hasan E., Fahri D., İ.H.Yıldırımçakar, Abdurrahman Ç., Semih A., Bilal U., Bedri Ö., Ahmet A. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

İHA

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
KayseriTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140