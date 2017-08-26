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Kayseri’den 5 ihraç, 1 iade

OHAL kapsamında hazırlanan 693 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararnamesi gereği Kayseri’den 5 kişi görevinden ihraç edilirken, 1 kişi ise görevine iade edilecek.

Kayseri’den 5 ihraç, 1 iade

OHAL kapsamında hazırlanan 693 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.
OHAL kapsamında hazırlanan 693 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 928 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edilirken, 60 kişinin de kamuya geri dönüşünün yolu açıldı.
Kayseri’den DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Selçuk Armut, ERÜ Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Osman Kurt, Vahit Babadağ ile İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuğba Gül ve ERÜ Hastaneleri Baş Müdürlüğü Sağlık Teknisyeni Hanifi Cankurtaran görevinden ihraç edilirken, Kayseri Adliyesi Zabıt Katibi Niyazi Kahraman görevine iade edildi.
Kayseri Gündem
 
 

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