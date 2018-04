KAYSERİ’DEN HALEP’E UZANAN EL

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin girişimleriyle Kayserili hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı yardım seferliği tüm hızıyla sürüyor. Hemen hemen her fırsatta mazlum coğrafyalara yardım eli uzatan kentimiz, Suriye’de devam eden insanlık dramına yine sessiz kalmadı.Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 20 TIR’lık gıda ve temel ihtiyaç malzemesinden oluşan konvoy Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla yola çıktı.Forum AVM önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk milletinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını belirterek, “Biz millet olarak fakir fukara, garip, mazlum ve mağdur nerede insan varsa onların yanında olduğumuz müddetçe Rabbimiz bu millete her zaman yardım edecektir. Bizim milletimizin esasında en önemli isimlerinden birisi Ensar olabilmektir. Hep Ensar olmuştur. Bundan bin sene önce orta Asya’dan Moğolların zulmünden kurtulmak için Anadolu topraklarına sığınan insanlarımıza Ensar olmuşuz. Bundan 150 sene öncesinden itibaren Balkanlarda yine zalimlerin zulmünden kurtulmak için gelen Balkanlı kardeşlerimize Anadolu bağrını açmış ve Ensar olmuştur. Ensar isminin ne kadar mukaddes olduğunu biz Mekke’de müşriklerin zulmünden uzaklaşmak için Medine’deki Müslümanların ekmeklerini paylaşarak Ensar’lık yapan oradaki Müslümanların kıyamete kadar devam edecek Ensar ismine bu millette sahip çıktı ve o ismi bizde taşıyan insanlar olarak tarihe geçtik, bundan sonrada geçeceğiz. Bu milletin Ensar olmasının alt yapısını oluşturan vakıflar var, sivil toplum kuruluşları var” şeklinde konuştu.Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu ile Türkiye’yi sıkıntıya sokan teröristlerin temizlendiğini kaydeden Erbaş, “18 Mart 2018 Afrin zaferini hep birlikte yaşadık. Orada ülkemizi sıkıntıya sokan, rahatsız eden terör örgütlerini temizledik. Şanlı ordumuz tıpkı 1915 yılında Çanakkale’de ecdadımız nasıl bir büyük zafer kazanmışsa, ondan 103 yıl sonra aynı 18 Mart günü terör örgütlerini temizleyerek büyük bir zafer kazanmıştır” dedi.Konuşmanın ardından 20 TIR’lık yardım konvoyu İl Müftüsü Şahin Güven’in ettirdiği dua eşliğinde Halep’e uğurlandı.