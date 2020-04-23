KAYSERİ’DEN RAMAZAN AYI MESAJLARI

Başkan Büyükkılıç: BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE İDRAK EDECEĞİZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir Ramazan ayını daha birlik beraberlik ve dayanışma içinde idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, koronavirüs belasının sona ermesiyle iki bayramı bir arada yaşama temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ve içerisinde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’nin Kovid-19 belasından insanlığın kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı ile inancımızın ve kültürümüzün en önemli günlerinin yaşanacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ramazan ayı, sadece oruç, iftar, sahur ayı değil. Ramazan ayı, aynı zamanda birlik-beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayıdır. Bizler bu inanç ve bu kültürle büyüdük ve inşallah gelecek nesillerimiz de bu inanç ve bu kültürü devam ettirecekler. Çünkü, bir ve beraber olmaya, iri ve diri olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tehdit ve tehlikelerden uzaklaşmamızın ve gelecek nesillerimize daha huzurlu bir dünya bırakmamızın tek yolu bu. Ramazan ayının birlik beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum” dedi.
Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu ve Hayırsever Kayseri insanının her zaman yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilediğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Varlığını yakınlarıyla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı bilen hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Gönlü zengin hemşehrilerimiz, gönlü zengin dernek ve vakıflarımız, devlet kurumlarımız ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olan belediyelerimiz yine Ramazan ayında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklardır. Bu yıl Ramazan ayında, Ramazan Sokağı gibi etkinliklerle, iftar sofralarıyla ya da teravih namazlarıyla ne yazık ki bir arada olamayacağız. Ramazan ayının manevi atmosferini belki birlikte yaşayamayacağız; ama aynı dağın yeli olmaya, sosyal mesafelerle aynı duyguları ve aynı manevi hazzı yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim, huzurumuza bozan tüm şerlerden bizi muhafaza eylesin. Tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Rabbimden sağlık ve huzur içinde Ramazan Bayramına eriştirmesini diliyorum” diye konuştu.
Başkan Yalçın’dan Ramazan mesajı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.
Ramazan ayının yaşanan maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Talaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta Talas olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Tok: “On bir ayın sultanı mübarek olsun”
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşmanın arttığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bütün Müslümanların heyecanla beklediği bereket, rahmet ve mağfiret ayı, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'e erişmenin mutluluk ve coşkusunu yaşamaktayız. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in yeryüzüne indiği kutsiyetlerle dolu bir aydır. Bu güzel ayda dargınlıkları unutmak, barış içinde yaşamak, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek hepimizin ortak hedefi ve arzusu olmalıdır. Ramazan ayında biraz daha yoğun olarak düşkün ve muhtaçlara yardım elimizi uzatmalı çocuk ve yaşlıların gönüllerini almalıyız. Tuttuğumuz oruçlarımızda bizlere sabırlı olmayı öğreten Ramazan ayı aynı zamanda hoşgörüyü, dayanışmayı ve kardeşlik duygularını da tüm insanlığa hatırlatır ve yaşanmasını sağlar. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla kutluyor bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum."
Rektör Karamustafa’dan Ramazan ayı Mesajı
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımladı.
Mesajında, Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma zamanı olduğunu belirten Rektör Karamustafa, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini ifade etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;
"Recep ve Şaban ayları derken bir Ramazan ayına daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran mukaddes bir aydır. Bu mukaddes ayda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duyguları artar, kötülükler ve kötü alışkanlıklar azalır. Ramazan ayı huzurdur, berekettir, sabırdır ve şükürdür. Maneviyat ve iyilik duyguları zirve yapar. O yüzden bu mübarek ayın bereketi ve sevabından en iyi şekilde faydalanmalıyız ve tüm kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Mevla’dan diliyorum.”
Başkan Aksoy’dan Ramazan ayı mesajı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan ayının oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
Başkan Akif Aksoy, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Ayı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran, oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi olarak Ramazan Ayı’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir Ramazan ayını daha birlik beraberlik ve dayanışma içinde idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, koronavirüs belasının sona ermesiyle iki bayramı bir arada yaşama temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ve içerisinde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’nin Kovid-19 belasından insanlığın kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı ile inancımızın ve kültürümüzün en önemli günlerinin yaşanacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ramazan ayı, sadece oruç, iftar, sahur ayı değil. Ramazan ayı, aynı zamanda birlik-beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayıdır. Bizler bu inanç ve bu kültürle büyüdük ve inşallah gelecek nesillerimiz de bu inanç ve bu kültürü devam ettirecekler. Çünkü, bir ve beraber olmaya, iri ve diri olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tehdit ve tehlikelerden uzaklaşmamızın ve gelecek nesillerimize daha huzurlu bir dünya bırakmamızın tek yolu bu. Ramazan ayının birlik beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum” dedi.
Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu ve Hayırsever Kayseri insanının her zaman yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilediğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Varlığını yakınlarıyla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı bilen hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Gönlü zengin hemşehrilerimiz, gönlü zengin dernek ve vakıflarımız, devlet kurumlarımız ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olan belediyelerimiz yine Ramazan ayında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklardır. Bu yıl Ramazan ayında, Ramazan Sokağı gibi etkinliklerle, iftar sofralarıyla ya da teravih namazlarıyla ne yazık ki bir arada olamayacağız. Ramazan ayının manevi atmosferini belki birlikte yaşayamayacağız; ama aynı dağın yeli olmaya, sosyal mesafelerle aynı duyguları ve aynı manevi hazzı yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim, huzurumuza bozan tüm şerlerden bizi muhafaza eylesin. Tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Rabbimden sağlık ve huzur içinde Ramazan Bayramına eriştirmesini diliyorum” diye konuştu.
Başkan Yalçın’dan Ramazan mesajı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.
Ramazan ayının yaşanan maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Talaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta Talas olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Tok: “On bir ayın sultanı mübarek olsun”
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşmanın arttığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bütün Müslümanların heyecanla beklediği bereket, rahmet ve mağfiret ayı, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'e erişmenin mutluluk ve coşkusunu yaşamaktayız. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in yeryüzüne indiği kutsiyetlerle dolu bir aydır. Bu güzel ayda dargınlıkları unutmak, barış içinde yaşamak, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek hepimizin ortak hedefi ve arzusu olmalıdır. Ramazan ayında biraz daha yoğun olarak düşkün ve muhtaçlara yardım elimizi uzatmalı çocuk ve yaşlıların gönüllerini almalıyız. Tuttuğumuz oruçlarımızda bizlere sabırlı olmayı öğreten Ramazan ayı aynı zamanda hoşgörüyü, dayanışmayı ve kardeşlik duygularını da tüm insanlığa hatırlatır ve yaşanmasını sağlar. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla kutluyor bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum."
Rektör Karamustafa’dan Ramazan ayı Mesajı
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımladı.
Mesajında, Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma zamanı olduğunu belirten Rektör Karamustafa, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini ifade etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;
"Recep ve Şaban ayları derken bir Ramazan ayına daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran mukaddes bir aydır. Bu mukaddes ayda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duyguları artar, kötülükler ve kötü alışkanlıklar azalır. Ramazan ayı huzurdur, berekettir, sabırdır ve şükürdür. Maneviyat ve iyilik duyguları zirve yapar. O yüzden bu mübarek ayın bereketi ve sevabından en iyi şekilde faydalanmalıyız ve tüm kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Mevla’dan diliyorum.”
Başkan Aksoy’dan Ramazan ayı mesajı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan ayının oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
Başkan Akif Aksoy, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Ayı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran, oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi olarak Ramazan Ayı’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.”
Kurumsal