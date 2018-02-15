Kayseri’den Suriye’ye yardım eli

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen ve Kayseri Serbest Bölge tarafından organize edilen kampanyada toplanan gıda yardımlarının gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, bu yardımların Kayseri'nin güzelliklerle anılmasına vesile olduğunu belirterek, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.Türkiye'nin askeriyle, milletiyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Bu gönderilen yardımlar bir nevi oralarda terörle mücadele eden askerimizin işini kolaylaştırmasına da katkı sağlıyor. Çünkü bu yardımlar oradaki zulüm gören halka ulaşıyor. Askerlerimiz oradan en az zayiatla başarıya ulaşıyorsa oradaki halkın bize verdiği destek göz ardı edilemez. Bu anlayışla oradaki halka desteğimizi sürdürmeliyiz, üzerimize ne düşüyorsa onu yapmalıyız." dedi.İl Müftüsü Şahin Güven de bugünkü yardım faaliyetini organize eden Kayseri Serbest Bölge yöneticilerine teşekkür ederek, bu yardımların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörden arındırdığı bölgelerde yaşayan savaş mağdurlarına gönderileceğini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırdığı Cerablus, El Bab, Azez bölgesinde 800 bin yardıma muhtaç insan bulunduğunu ifade eden Güven, şunları kaydetti:"Oralara sadece un değil diğer gıda, temizlik ürünleri, giyim ve barınma malzemeleri de gönderiyoruz. Bu çalışmalara destek olan iş adamlarımıza şunu da hatırlatmak istiyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nda yine terörden arındırılmaya çalışılan Afrin bölgesi için de sizlerden yardımlarınızı bekleyeceğiz. Bizler inanıyoruz ki ülkemizin ve sınırlarımızın korunması buralardan başlıyor. Sınırlarımızın ötesindeki terör örgütleriyle kahraman ordumuz mücadele ederken, ayrıca bizler de ordumuza ön açıcı olan mazlum halkın ihtiyaçlarını gidermek durumundayız. Kayseri'den şu ana kadar 284 tır yardım gitti, bugünkü yardımla 290 olacak. Bu yardımları yapan ve vesile olan herkesten Allah razı olsun."Konuşmaların ardından İl Müftüsü Güven'in yaptırdığı dua sonrasında yardım malzemesi dolu 6 tır, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.