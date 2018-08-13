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Kayserigaz 500 bin aboneye ulaştı

500 bin Bağımsız Birim Sayısı (BBS) abonesine ulaşan Kayserigaz, bu başarısını 500 bininci abonesine 1 yıllık doğalgaz hediye ederek kutladı.

Kayserigaz 500 bin aboneye ulaştı

Kayserigaz’ın 500 bininci abonesi olan ve Yeşilhisar’da ikamet eden Fevzi Dener ödülünü Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, Müşteri Hizmetleri Bölüm Müdürü Ceyhun Bahtiyar, Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur ve Pazarlama Birim Yöneticisi Ali Yıldırım’dan aldı. Kayserigaz abonesi olan Fevzi Dener, karşılaştığı bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını, Kayserigaz’ın, diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi gereken bu davranışının abonelerine verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi. Fevzi Dener, Kayserigaz ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek tüm Kayserigaz çalışanlarına teşekkür etti.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, “Kayserigaz olarak her geçen yıl abone sayımızı arttırarak başarılı işlere imza atıyoruz. Yaptığımız yatırımlar sonucunda elde ettiğimiz bu başarının kaynağı, sektörün en iyilerinden oluşan özverili çalışanlarımız, hissedarlarımızın sürekli desteği ve bu yolda Kayseri halkının yanımızda olmasıdır. 15 yıl boyunca müşteri memnuniyetini yaptığı tüm projelerin odağına alan Kayserigaz yapmış olduğu kaliteli hizmet ile Kayseri halkını doğalgaz ile tanıştırmış, gelecek nesiller için temiz bir çevrenin temellerini atmıştır.
Kayseri’de 500 bininci aboneye ulaşmamızla birlikte şehrin birçok yerinde yer alan billboardlara girdiğimiz ilanlar ile Kayseri halkına teşekkür ettik. Kayseri halkının tamamını güvenli ve ekonomik yakıt olan doğalgaz ile tanıştırma hedefimize her geçen gün daha da yaklaştığımızı ortaya koymuş olduk” diyerek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. 

İHA

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